मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध के दाम में दो से चार रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। अब अमूल का ताजा टोंड दूध खरीदने के लिए ग्राहकों पर प्रति लीटर दो रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इसी तरह अमूल गोल्ड मिल्क के दाम में चार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।