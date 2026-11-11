मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध के दाम में दो से चार रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। अब अमूल का ताजा टोंड दूध खरीदने के लिए ग्राहकों पर प्रति लीटर दो रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। इसी तरह अमूल गोल्ड मिल्क के दाम में चार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी दिया झटका! बढाए दूध के दाम
अमूल ने भी दूध के दाम में दो से चार रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है।
Written by Yashveer Singh
नई दिल्ली
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