नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे आंदोलन का असर अलीगढ़ मुस्लिम विश्ववि्दयालय में भी दिखा। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहे आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे छात्रों से पहले पुलिस वालों की झड़प हुई, उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीन पुलिस वाले छात्रों के हमले से घायल दिख रहे हैं। इसी वीडियो में छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस वाले सड़क पर बाइक तोड़ते हुए कैमरे में कैद हो गए।

यूनिवर्सिटी अफसरों का आरोप, बिना अनुमति पुलिस कैंपस में आई : दिल्ली के जामिया में रविवार को हुई हिंसक घटना के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी जुलूस निकालकर आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान कई वाहनों को जला दिया गया और उसमें तोड़फोड़ की गई। विरोध कर रहे पुलिस वालों को निशाना बनाकर उन पर हमले किए गए। हालांकि छात्रों का आरोप है कि हिंसा फैलाने वाले बाहरी लोग थे, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का आरोप है कि पुलिस बिना किसी अनुमति के कैंपस में घुस आई तथा स्टॉफ और छात्रों पर लाठियां बरसाते हुए 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया।

रविवार देर शाम हुई थी अलीगढ़ में घटना : बताया जा रहा है कि जामिया के समर्थन में रविवार देर शाम जैसे ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मार्च निकालना शुरू किया, पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक लिया और पहले लाठियां चलाकर फिर आंसू गैसे और पानी की बौछारों से उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में इसके वीडियो सामने आए तो उसमें पुलिस वाले अलीगढ़ की सड़कों पर बाइक तोड़ते दिख रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में विरोध के बीच परिसर के मुख्य द्वार से आंसू गैस के गोले दागते भी दिख रहे।

#WATCH Aligarh: Police fire tear gas shells at protesters outside Aligarh Muslim University campus after protesters pelted stones at them. (Note: abusive language) #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/lUiXJUtkRx

— ANI UP (@ANINewsUP) December 15, 2019