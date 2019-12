नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में 15 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया है। इस वारदात में यूपी पुलिस (UP Police) ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के गेट को पुलिस ने नहीं बल्कि खुद प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा था। वीडियो के मुताबिक, AMU के सुरक्षाकर्मियों ने गेट को बंद कर दिया था, लेकिन गेट पर मौजूद प्रदर्शनकारी काफी उत्तेजित नजर आ रहे हैं।

क्या है मामला: गौरतलब है कि 15 दिसंबर को एएमयू कैंपस में सीएए और एनआरसी के विरोध- प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा हुआ था। इस दौरान पुलिस पर आरोप लगा था कि वह यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़कर अंदर आई थी। जबकि अब यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक विडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमने पहले ही कहा था कि एएमयू गेट को किसी सुरक्षा एजेंसी ने नहीं तोड़ा था और यह विडियो इसकी पुष्टि करता है।

Hindi News Today, 25 December 2019 LIVE Updates:देश-दुनिया की तमाम खबरे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करे

A reaffirmation of our earlier stand that the AMU gate was not broken down by any security agency.@ndtv @ANINewsUP @News18UP @htTweets @ABPNews @ZEEUPUK @aajtak @TOILucknow @bstvlive https://t.co/ZMYqXZqCGO pic.twitter.com/qNv71Few25

— UP POLICE (@Uppolice) December 24, 2019