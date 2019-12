महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है “शिवसेना ने विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ धोखा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी ने साथ-साथ चुनाव लड़ा था। दोनों दलों के साझा गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया था। लेकिन शिवसेना चुनाव के बाद दूसरे दलों के साथ जाकर जनता को धोखा दिया है। यह जनादेश का अपमान है।” पूर्व सीएम देवेद्र फडनवीस की पत्नी अमृता फडनवीस ने लिखा, “यह धोखेबाजी का पाखंडी चेहरा है। हममें से कई लोगों ने शिवसेना को इसलिए वोट दिया था, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ गठबंधन था। कहा यह भाई भतीजावाद की पराकाष्ठा है।”

सीएम बोले. वोट मांगा बीजेपी के नाम पर सरकार बनाई दूसरे के साथ : पूर्व सीएम ने कहा कि चुनाव के पहले शिवसेना जब भी जनता के पास गई, वह मोदी जी का नाम लेती रही। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के भाषण में कभी भी यह नहीं दिखा कि वह खुद के नाम पर वोट मांग रहे हों। मुंबई की सभा में उन्होंने साफ-साफ मोदी जी के कार्यों को बताकर जनता से वोट देने को कहा। जब जनता ने बीजेपी-शिवसेना के गठबंधन को जीत दिला दी तो वह दूसरे दलों के साथ जाकर सरकार बना लिए। यह जनता के साथ विश्वासघात है।

Hindi News Today, 14 December 2019 LIVE Updates: देश की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

कहा, पार्टी चुनाव से पहले गठबंधन न की होती तो ठीक था : उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर लिखा, “चुनाव में साथ और बाद में अलग यह जनादेश का अपमान है….” देवेंद्र फडणवीस ने कहा “अगर शिवसेना चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन नहीं की होती और वह अलग से चुनाव लड़ती तो चुनाव बाद वह किसी के साथ जाएं और किसी के साथ गठबंधन करें, किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन जब उनका बीजेपी से चुनाव के पहले से गठबंधन था और उन्होंने मोदी के नाम पर जीत कर आए तो फिर अलग होकर दूसरे दलों के साथ सरकार बनाना गलत है।”

The Hypocritical face of betrayal @ShivSena & height of #Nepotism ! It’s my view as a common citizen – so many of us voted for @ShivSena only because they were alliance partners of BJP ! #ShamefulBetrayalShivsena https://t.co/h8dAHmCJSF

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 14, 2019