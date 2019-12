Shiv Sena, Uddhav Thackeray, Amruta Fadnavis: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम (CM) देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक बार फिर से शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि खराब नेता पाना महाराष्ट्र की गलती नहीं है लेकिन उसके साथ बने रहना गलती है। हाल में भी शिवसेना के साथ ट्विटर पर अमृता का वाकयुद्ध चला था। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने वी डी सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की निंदा की थी, इसके जवाब में अमृता ने सीएम उद्धव ठाकरे को को निशाने पर लिया था।

शिवसेना प्रमुख पर तंज: अमृता फडणवीस ने शनिवार को कहा, ‘‘खराब नेता पाना महाराष्ट्र की गलती नहीं है लेकिन उसके साथ बने रहना महाराष्ट्र की गलती है। जागो महाराष्ट्र।’’ हाल ही में शिवसेना के शासन वाले ठाणे नगर निगम ने अपना वेतन खाता एक्सिस बैंक से हटाकर एक राष्ट्रीयकृत बैंक में करने का निर्णय लिया। एक्सिस बैंक में अमृता वरिष्ठ पद पर हैं। इसके बाद उनका यह बयान आया है।

Having a bad leader was not Maharashtra’s Fault – But Staying with one is ! जागो महाराष्ट्र ! https://t.co/uc9gmvVrNo

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) December 28, 2019