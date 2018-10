Amritsar Train Accident: दशहरा के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में हुए भीषण रेल हादसे में 60 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई है। रेल की पटरी के पास रावण दहन का कार्यक्रम देखने सैकड़ों लोग जमा थे। उत्सव मनाने के लिए जमा हुए लोगों में से करीब 5 दर्जन लोगों के परिवारों को दशहरा के दिन जिंदगी भर का दर्द मिल गया। इसमें से एक वह शक्स भी था जो सालों से यहां की राम लीला में रावण का किरदार निभा रहा था। रावण दहन के दौरान रावण का किरदार निभाने वाले दलबीर सिंह पटरी पर ही मौजूद थे।

रावण का पुतला जलने के दौरान दलबीर सिंह अन्य लोगों की तरह रही पटरी पर खड़े थे। इसी दौरान अचानक ट्रेन के आने से करीब 60 से लोगों के साथ दलबीर को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। घटना के बाद भी रावण का किरदार निभाने वाले दलबीर के परिवार को उसके चले जाने का भरोसा नहीं हो पा रहा है। दलबीर की मां तो अपने लाडले के लौटने के इंतजार में हैं। दलबीर वर्षों से रामलीला में रावण का रोल निभा रहे थे।

#Amritsar: Dalbir Singh (pic 1), who played the role of Ravan in a Ramlila in the city during Dussehra celebrations, died in #AmritsarTrainAccident, yesterday. His mother (pic 3) says, "I appeal to the govt to provide a job to my daughter-in law. She also has a 8-month old baby." pic.twitter.com/MFDHVhwf4G

— ANI (@ANI) October 20, 2018