Amritsar Train Accident: अमृतसर पूर्व सीट से विधायक और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर के अस्पताल में मीडिया से बात की। इसी अस्पताल में अमृतसर रेल हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। सिद्धू उस दशहरा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं, जहां पर हादसा हुआ।

नवजोत कौर सिद्धू ने कहा,”हम यहां पर घायलों के साथ पूरी रात रहे हैं, जब तक हमने हर शख्स की शिनाख्त नहीं कर ली। ये बेहद चौंकाने वाला है, पुलिस और संगठनों की मौजूदगी के बावजूद भी ऐसा हादसा हो गया। अब हम कुछ नहीं जानते।” बता दें कि जिस वक्त तेज रफ्तार ट्रेन ने लोगों को कुचला था, उस वक्त नवजोत कौर सिद्धू मंच पर थीं और भाषण दे रही थीं। जबकि उसी दौरान रावण का पुतला भी फूंका गया था, लोग उसे देख रहे थे।

सिद्धू ने कहा,”अब वे हमें सूचना दे रहे हैं कि रेलवे ट्रेन की गति कम नहीं करता है। लोग रेलवे ट्रैक पर आराम से सेल्फी ले रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है? जलसा शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया और मैं अपनी कार में बैठकर चली गई। मुझे 15 मिनट के बाद फोन पर घटना के बारे में जानकारी मिली।”

We will do everything possible to assist the injured. Have directed the district administration to leave no stone unturned to ensure the best possible treatment for them. pic.twitter.com/90ddA1XeZQ

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 19, 2018