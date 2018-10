पंजाब के अमृतसर में हुए भीषण रेल हादसे में 60 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो गई है। दशहरा के मौके पर रेल की पटरी के पास रावण दहन का कार्यक्रम देखने सैकड़ों लोग जमा थे। इस घटना के बाद रेलवे ने करीब कई ट्रेनों को कैसिल कर दिया हैं वहीं कई ट्रेनों को दूसरे रास्ते ले जाया जा रहा है।

हादसे के बाद 14681 नई दिल्ली से जालंधर, 12460 अमृतसर-नई दिल्ली, 12054 अमृतसर-हरिद्वार, 12053 हरिद्वार-अमृतसर, 74675 अमृतसर-पठानकोट सिटी पैसेंजर और 74572 पठानकोट-अमृतसर सिटी पैसेंजर, 74642 अमृतसर-जालंधर सिटी पैसेंजर , 74644 अमृतसर-जालंधर सिटी पैसेंजर को कैंसिल किया गया है।

वहीं जिन ट्रेनों का रास्ता बदला गया है उनमें 12459 नई दिल्ली-अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस, 14632 अमृतसर-देहरादून, 12904 अमृतसर-गोल्डेन टेंपल मेल, 12715 नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस, 12483 कोचुवेली-अमृतसर एक्सप्रेस शामिल है।

8 trains have been cancelled, 5 trains diverted, 10 trains short-terminated and 5 trains short-originated today following #AmritsarTrainAccident between Amritsar & Manawala yesterday.

— ANI (@ANI) October 20, 2018