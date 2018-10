Amritsar Train Accident, Punjab Train Accident: पंजाब के अमृतसर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। दशहरा का जश्न मना रहे लोग हादसे की चपेट में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग ट्रैक पर जमा होकर रावण दहन का कार्यक्रम देख रहे थे। हादसे में दर्जनों लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक ट्रैक पर अमृतसर-हावड़ा और दूसरी ट्रैक पर लोकल ट्रेन आ गई थी। उस वक्‍त रेलवे ट्रैक पर सैंकड़ों लोग मौजूद थे जो रावण दहन देख रहे थे। पुलिस ने इस हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। वहीं, चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। हादसा अमृतसर-दिल्‍ली रेल मार्ग पर हुआ है। अमृतसर के जौड़ा फाटक पर यह भीषण हादसा बताया जा रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि रावण दहन के कार्यक्रम में नवजोत कौर सिद्धू समेत कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं लेकिन हादसे के बाद सिद्धू मौके पर ठहरे नहीं, वहां से तुरंत रवाना हो गए।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक जौड़ा फाटक इलाके में जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों लोग जमा थे और रावण दहन के कार्यक्रम को देख रहे थे। शोर-शराबे के बीच तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक से गुजरी और लोगों को रौंदते हुए चली गई। मीडिया में आए वीडियो से पता चल रहा है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वे ट्रेन की चपेट में आ गए।

Video footage from the train mishap site in Amritsar where a train ran over crowd gathered to watch Ravan Dahan. Several feared dead. pic.twitter.com/JPuGu6Y1Us — Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) October 19, 2018

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, ”अमृतसर में दुखद रेल हादसे के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। दुख की इस घड़ी में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मदद के लिए खोले रखने के लिए कहा है। जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए गए हैं।”

Shocked to hear of tragic rail accident in Amritsar. Have asked all govt & pvt hospitals to stay open to help in this hour of grief. District authorities have been directed to take up relief and rescue operations on a war footing, tweets Punjab CM (file pic) pic.twitter.com/sT6mgTDaIl — ANI (@ANI) October 19, 2018

सीएम अमरिंदर ने एक और ट्वीट कर बताया कि अमृतसर में दशहरा पर हुए दुखद रेल हादसे में राहत और बचाव कार्य को खुद देखने के लिए वह मौके पर रवाना हो रहे हैं। सीएम ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा और घायलों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

Rushing to Amritsar to personally supervise relief & rescue in tragic rail accident on Dussehra in Amritsar. My govt will give Rs 5 lakh to kin of each deceased & free treatment to injured in govt & pvt hospitals. District authorities have been mobilised on war footing. — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 19, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, ”अमृतसर में ट्रेन दुर्घटना से बेहद दुखी हूं। त्रासदी दिल दहलाने वाली है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे शीघ्र ठीक हो जाएं। अधिकारियों से जरूरी मदद तत्काल प्रदान करने के लिए कहा है।”

Extremely saddened by the train accident in Amritsar. The tragedy is heart-wrenching. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones and I pray that the injured recover quickly. Have asked officials to provide immediate assistance that is required. — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2018

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अमृतसर रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, ”पंजाब में हुआ ट्रेन हादसा, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, यह स्तब्ध करने वाला है। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दुर्घटनास्थल पर तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए आग्रह करता हूं। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाएं।”

The train accident in Punjab in which over 50 people have died is shocking. I urge the state government & Congress workers to provide immediate relief at the accident site. My condolences to the families of those who have died. I pray that the injured make a speedy recovery. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 19, 2018

प्रत्यक्षदर्शी हादसे के लिए प्रशासन की बदइंतजामी को कारण बता रहे हैं।

