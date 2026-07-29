पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शिरोमणि अकाली दल के अलग-अलग गुटों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को कम से कम तीन गुटों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए घोषणाएं की।

इनमें सबसे आगे ‘अकाली दल वारिस पंजाब डे’ था, जिसने घोषणा की कि उसके कार्यकर्ता बुधवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास तक मार्च करेंगे। वे खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग करेंगे, जो अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

पार्टी के उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि ‘अकाली दल वारिस पंजाब डे’ के सभी पदाधिकारी और समर्थक मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में इकट्ठा होंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास की ओर शांतिपूर्ण मार्च शुरू करेंगे।

अयाली ने कहा कि हमारी मुख्य मांग खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की तुरंत रिहाई है। अमृतपाल अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पहले उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया गया था, जो अब खत्म हो चुका है। इसके बावजूद, वह अभी भी जेल में बंद हैं। उन्हें न तो पंजाब की किसी जेल में शिफ्ट किया गया है और न ही रिहा किया गया है। उन्हें संसद में जाने की भी इजाज़त नहीं है।

शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर ‘दाखा’ से विधानसभा के लिए चुने गए अयाली ने कहा कि अमृतपाल ने जेल से ही लोकसभा चुनाव जीता था और सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए सिर्फ एक बार संसद गए। अयाली ने कहा कि उनके MPLAD फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मार्च की एक और अहम मांग उन “बंदी सिखों” की रिहाई होगी, जिन्होंने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें अभी भी रिहा नहीं किया जा रहा है और कई लोगों को तो पैरोल भी नहीं दी जा रही है।

अयाली ने आगे कहा कि यह मार्च पंजाब पुलिस द्वारा कर्मचारियों, बेरोज़गार युवाओं, सफ़ाई कर्मचारियों और किसानों के ख़िलाफ़ समय-समय पर इस्तेमाल की जाने वाली “बर्बरता” को भी उजागर करेगा, जब वे अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आम लोगों की आवाज दबाना ही आम बात हो गई है। हम विरोध कर रहे सभी यूनियनों के साथ मज़बूती से खड़े हैं।

पंजाब पुलिस ने एक महीने तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद 23 अप्रैल, 2023 को मोगा के रोडे गांव से अमृतपाल सिंह को गिरफ़्तार किया था। अमृतपाल को NSA के तहत हिरासत में लिया गया और डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया। कई बार समय बढ़ाने के बाद, 22 अप्रैल, 2026 को उसकी NSA हिरासत खत्म हो गई। हालांकि, 23 अप्रैल, 2026 को NSA हिरासत खत्म होने के तुरंत बाद, पंजाब पुलिस ने उसे 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन हमले के मामले में फिर से गिरफ़्तार कर लिया। वह अजनाला घटना से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में है।

SAD (पुनर सुरजीत) ने ‘बंदी सिखों’ की रिहाई की मांग की

शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और ‘बंदी सिखों’ की रिहाई और करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने सहित कई मुद्दे उठाए।

प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींडसा, गगनजीत सिंह बरनाला और करनैल सिंह पंजोली वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से यह भी मांग की कि वे हस्तक्षेप करें ताकि 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को अपनी बीमार मां से मिलने की इजाज़त मिल सके।

SAD (पुनर सुरजीत) ने 1995 के हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सज़ा को कम करने की भी मांग की। गवर्नर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारत सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएं और उनसे आग्रह करें कि वे कानून और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार जल्द और सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लें।

प्रतिनिधिमंडल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के आम चुनाव तुरंत कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि चुनी हुई संस्था का कार्यकाल काफी पहले खत्म हो चुका है और चुनाव कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रतिनिधिमंडल ने करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की भी मांग की, जिससे श्रद्धालु पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब में मत्था टेक सकें।

SAD (अमृतसर) ने 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की

इस बीच, शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इन नामों को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई। संसदीय बोर्ड के सचिव गुरजंट सिंह कट्टू ने बताया कि पार्टी ने श्री फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र से अपने कार्यकारी अध्यक्ष ईमान सिंह मान को मैदान में उतारा है।

अन्य उम्मीदवारों में महिंदरपाल सिंह (पटियाला ग्रामीण), कुलदीप सिंह भागोवाल (रूपनगर), कुशलपाल सिंह मान (खरड़), गुरनाम सिंह सिंगरीवाल (गढ़शंकर), गुरनैब सिंह रामपुरा (संगरूर), बलदेव सिंह गगरा (निहाल सिंह वाला), हरजिंदर सिंह जखु (भदौर) और परमिंदर सिंह बालियांवाली (मौड़) शामिल हैं। कट्टू ने कहा कि पार्टी जल्द ही बाकी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की अगली सूची की घोषणा करेगी।

पंजाब में बीजेपी के चुनाव अभियान का बड़ा चेहरा क्यों बने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी?

पंजाब का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की राज्य में सक्रियता बढ़ती जा रही है। सैनी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं और इस दौरान वह भगवा पगड़ी पहने नजर आते हैं। नायब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी के सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक बनकर उभर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।



