Amritpal Singh: हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- आपके पास 80,000 पुलिसकर्मी, क्यों नहीं कर पाए गिरफ्तार

Punjab & Haryana High Court ने पंजाब सरकार को अमृतपाल के बच निकलने पर फटकार लगाई है।

Amritpal Singh News: अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। (ANI Image)

Punjab & Haryana High Court: अमृतपाल सिंह की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पंजाब पुलिस शनिवार से ही अमृतपाल को खोज रही है। इस बीच यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच चुका है। अमृतपाल के भाग निकलने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह के “भागने” पर “खुफिया विफलता” के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की है। मामले की सुनाई करते हुए हरियाणा और पंजाब की हाईकोर्ट की बेंच ने पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई से कहा कि आपके पास 80 हजार पुलिसकर्मी हैं, फिर भी आप अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA लगाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन.एस. शेखावत की बेंच ने एडवोकेट जनरल विनोद घई से सवाल किया, “वह कैसे फरार हो गया?” इस पर AG ने कहा कि हमने मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस उत्तर के बाद बेंच ने सवाल किया कि अमृतपाल सिंह को छोड़कर सभी को कैसे गिरफ्तार किया गया? बेंच ने कहा, “आपके पास 80,000 पुलिस हैं। उसे कैसे गिरफ्तार नहीं किया गया है? अगर वह भाग निकला, तो यह खुफिया विफलता है। पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे है।” अमृतपाल पर एक्शन के बाद पहली बार बोले भगवंत मान अमृतपाल पर पंजाब पुलिस के एक्शन के बाद आज पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को वीडियो मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग भाईचारे के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर कोई इसपर बुरी नज़र डालता है तो पंजाबी ये बर्दाश्त नहीं करते। Also Read कौन है अमृतपाल सिंह का दाहिना हाथ भगवंत सिंह? जानिये लोग क्यों परधान मंत्री के नाम से बुलाते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की, हेट स्पीच और कानून के खिलाफ बोल रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये पकड़े गए हैं। हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, कोई गैर समाजिक ताकत नहीं। केजरीवाल ने की पंजाब सरकार की तारीफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था लागू रखने व शांति बहाल करने के लिए पिछले कुछ दिनों में मान सरकार बहुत कठोर कदम उठाए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। गत एक साल में सरकार ने साबित कर दिया कि आप ईमानदार हो और इरादे नेक हो ता कानून व्यवस्था को बखूबी संभाला जा सकता है।

