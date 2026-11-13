खंडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को शर्तों के साथ एक दिन की पैरोल दी गई है। अमृतसर की एक अदालत ने अमृतपाल को उनकी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी है।

अमृतपाल सिंह पिछले तीन सालों से असम की जेल में बंद है। अमृतपाल के वकील ने दो दिन पहले अमृतसर कोर्ट में उन्हें पैरोल दिए जाने को लेकर याचिका दायर की थी।

मीडिया से बातचीत में अमृतपाल के वकील कर्मवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मानवीय आधार पर अमृतपाल को एक दिन (14 नवंबर) की पैरोल दी है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह को तीन दिन (14-17 नवंबर) की पैरोल दी गई है। वह इस समय बठिंडा जेल में बंद हैं। इन दोनों के अलावा अमृतपाल सिंह के करीबी सुखमनदीप सिंह को भी दो दिन की पैरोल दी गई है।

विस्तृत आदेश की परीक्षा

कोर्ट ने मौखिक आदेश में कहा है कि पैरोल के दौरान अमृतपाल का परिवार उनका पूरा खर्च उठाएगा। इसमें उनके आने-जाने और सुरक्षा पर होने वाला खर्च शामिल है। हालांकि अभी यह अस्पष्ट है कि वह इस दौरान इलेक्ट्रोनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। अभी कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।