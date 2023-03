Amritpal Singh: ड्रग डीलर ने अमृतपाल सिंह को गिफ्ट की थी मर्सिडीज एसयूवी?

Amritpal Singh: पुलिस पिछले तीन दिनों से अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। मर्सिडीज से उतरकर वह आखिरी बार एक बाइक पर भागता नजर आया था।

Amritpal Singh: पुलिस पिछले तीन दिनों से अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। मर्सीडीज से उतरकर वह आखिरी बार एक बाइक पर भागता नजर आया था। (ANI)

Khalistan News: खालिस्तानी समर्थक और ‘वारिस पंजाब दे’ के मुखिया अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल सिंह के कई समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी द्वारा दी गई सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि जिस मर्सिडीज एसयूवी में अमृतपाल सिंह भागा था, वह ड्रग्स के व्यापार में लिप्त एक शख्स की है। शनिवार को पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। इस दिन घटना के कई वीडियो भी वायरल हुए थे। इन्हीं वीडियोज में से एक में अमृतपाल सिंह एक एसयूवी में भागता नजर आ रहा था। हालांकि बाद में पुलिस से बचने के लिए वो कार से उतरकर पैदल ही भाग खड़ा हुआ। एनडीटीवीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमृतपाल सिंह को यह मर्सिडीज एक ड्रग डीलर रावेल सिंह ने गिफ्ट की थी। अमृतपाल सिंह अक्सर इस एसयूवी में शहर में घूमा करता था और इसकी सनरूफ के जरिए लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करता था। Also Read चाचा-ड्राइवर का सरेंडर, अमृतपाल की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी, BSF-SSB भी हाई अलर्ट पर पुलिस पिछले तीन दिनों से अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है। मर्सिडीज से उतरकर वह आखिरी बार एक बाइक पर भागता नजर आया था। अमृतपाल सिंह कथित रूप से नशामुक्ति केंद्रों में पथभ्रष्ट लोगों का इस्तेमाल कर एक “प्राइवेट मिलिशिया” बना रहा था, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर समस्या पैदा करने के लिए किया जाता था। अजनाला में पुलिस स्टेशन पर हमला भी इसी का एक रूप बताया जा रहा है। Amritpal Singh Case से जुड़े 3 बड़े अपडेट अमृतपाल सिंह के चाचा ने किया सरेंडर- अमृतपाल सिंह के चाचा और उसके ड्राइवर ने जालंधर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस लगातार तीसरे दिन भी उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जालंधर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) स्वर्णदीप सिंह ने बताया कि अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और चालक हरप्रीत सिंह ने रविवार देर रात जालंधर के मेहतपुर इलाके में एक गुरुद्वारे के पास आत्मसमर्पण कर दिया। मोबाइल इंटरनेट पर रोक जारी- पंजाब सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाओं पर रोक मंगलवार दोपहर तक बढ़ा दी है। पंजाब सरकार ने शनिवार को रविवार दोपहर तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इसे सोमवार दोपहर तक बढ़ाया गया था। चार लोगों को असम भेजा- पंजाब पुलिस ने रविवार को राज्य में ‘फ्लैग मार्च’ किया और अमृतपाल सिंह के 34 और समर्थकों को गिरफ्तार किया जबकि चार लोगों को हिरासत में लेकर असम की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया। अमृतपाल के नेतृत्व वाले ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों और राज्य में शांति व सद्भाव को भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ जारी मौजूदा अभियान के तहत राज्य की पुलिस अभी तक 112 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

