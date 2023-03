Amritpal Singh Update: गुरुद्वारे में बदले थे अमृतपाल ने कपड़े, बाइक पर बैठ हुआ फरार

Punjab News: पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की कई तस्वीरें जारी हैं। पंजाब पुलिस ने लोगों से अमृतपाल की गिरफ्तारी में मदद मांगी है।

Amritpal Singh की तलाश अभी तक जारी है (ANI Image)

पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की लगातार तलाश कर रही है। अमृतपाल कहां गायब हो गया, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। अमृतपाल को लेकर मंगलवार को पंजाब पुलिस के IGP सुखचैन सिंह गिल ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस ब्रीजा कार में अमृतपाल सिंह भागा उसे बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि भागने में अमृतपाल की मदद चार लोगों ने की। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अमृतपाल सिंह को भागने में मदद की है, उन चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट लगाया गया है। पंजाब पुलिस के आईजीपी ने यह भी बताया कि पंजाब पुलिस से बचने के लिए अमृतापाल सिंह जलंधर जिले के नंगल अंबियन गांव में एक गुरुद्वारे में गया, वहां उसने दोबारा भागने से पहले अपने कपड़े बदले। उन्होंने बताया कि जिन चार लोगों को दबोचा गया है, उन्होंने यह जानकारी दी। पंजाब पुलिस के IGP सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह ने नंगल अंबियन गांव के गुरुद्वारे में कपड़े बदले, शर्ट और पैंट पहनी और फिर वो तीन अन्य लोगों के साथ दो बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। IGP सुखचैन सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA लगाया गया है। उसके खिलाफ 18 मार्च को ही गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। मीडिया के सवालों के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है। सुखचैन सिंह ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि लोगों को शक है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है. जैसे ही गिरफ्तारी होगी हम आपको जानकारी देंगे। बता दें कि शनिवार को जब पुलिस ने अमृतपाल और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, तब अमृतपाल अपना वाहन बदलकर भागने में कामयाब रहा था। गिल ने कहा कि मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, गुरदीप सिंह उर्फ दीपा, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और गुरभेज सिंह उर्फ भेजा को अमृतपाल सिंह को भगाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। Also Read Amritpal Photos: पंजाब पुलिस ने जारी की अमृतपाल की कई तस्वीरें, बिना दाढ़ी-मूछ और पगड़ी के कुछ ऐसा दिखता है अमृतपाल सिंह के किसी अन्य राज्य भागने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। हम उसे गिरफ्तार करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पंजाब पुलिस को सभी राज्यों से और सेंट्रल एजेंसियों से पूरा समर्थन मिल रहा है।

