पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। वारिस पंजाब दे की ओर से बस्सी पठाना सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सतवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे हैं।

इसके साथ ही इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल तीन लोगों के परिवार के सदस्यों को वारिस पंजाब दे में जगह मिल गई है।

फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा वारिस पंजाब दे के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। सरबजीत सिंह खालसा इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी बेअंत सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य सुखविंदर सिंह अघवां सतवंत सिंह के भतीजे हैं।

सतवंत सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने किया। तरसेम सिंह इस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल वारिस पंजाब दे की राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने तक नहीं है बल्कि यह पार्टी पंजाब के हक, पंथक सिद्धांतों और सिख समुदाय के लिए बलिदान देने वाले परिवारों को सम्मान देने के लिए काम करेगी।

कौन हैं सतवंत सिंह?

सतवंत सिंह बैंक मैनेजर रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि सांसद सरबजीत सिंह खालसा, सुखविंदर सिंह अघवां और उनका बैकग्राउंड एक जैसा होने की वजह से वे पहले से मिलते रहे हैं।

सतवंत सिंह ने बताया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सरबजीत सिंह खालसा के लिए चुनाव प्रचार किया था। सरबजीत सिंह खालसा और सुखविंदर सिंह ने उम्मीदवार के लिए उनके नाम की सिफारिश की।

सुखविंदर सिंह को पिछले हफ्ते पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था। बोर्ड पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए योग्य उम्मीदवारों के नाम का चयन करेगा।

सुखविंदर सिंह ने कहा कि केहर सिंह के परिवार को पूरी तरह भुला दिया गया था और जो खुद को पंथक राजनीति करने वाला बताते हैं, उन्होंने कभी भी इन परिवारों को सम्मान नहीं दिया।

नजरअंदाज करने का आरोप

वारिस पंजाब दे पर बलिदानी परिवारों को नजरअंदाज करने के आरोप लग चुके हैं। इस तरह के आरोप सबसे पहले मनदीप सिंह ने लगाए। मनदीप सिंह का भाई संदीप सिंह शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की हत्या के मामले में जेल में बंद है।

इसके अलावा पुलिस के पूर्व अधिकारी सूबा सिंह ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं। सूबा सिंह को पंजाब में उग्रवाद के दौर में फर्जी एनकाउंटर के मामले में दोषी ठहराया गया था।

मनदीप सिंह ने बीते साल हुए तरनतारन उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तब उन्हें वारिस पंजाब दे और शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) ने समर्थन दिया था। उपचुनाव में मनदीप सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे।

बंदी सिखों और शहीद परिवारों के लिए हो आरक्षण

शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के प्रमुख और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सभी अकाली गुटों से एकजुट होने और राजनीतिक बंदियों तथा शहीद परिवारों के लिए सीटें आरक्षित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों और सिख राजनीतिक बंदियों के परिवारों को सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की 30 फीसदी सीटें बंदी सिखों और शहीद परिवारों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

2023 से जेल में बंद हैं अमृतपाल सिंह

अकाली दल वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह साल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। सरबजीत सिंह खालसा सांसद हैं लेकिन फिर भी पार्टी के पास कोई अनुभवी नेता नहीं है और मजबूत संगठन की भी कमी है। इसलिए पार्टी पंथक वोटों को अपने साथ लाने के लिए इंदिरा गांधी के हत्यारों के परिवारों को खुद से जोड़ रही है। इसके अलावा कई बड़े चेहरों को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा है।

ऐसे में, पंजाब की पंथक राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहा है और शिरोमणि अकाली दल (बादल) लगातार सिकुड़ रहा है। अकाली दल (बादल) को अकाली दल (पुनर सुरजीत) से चुनौती मिल रही है।

मनप्रीत सिंह अयाली का मिला साथ

वारिस पंजाब दे को इस साल जून में बड़ी कामयाबी मिली थी, जब दाखा सीट से विधायक मनप्रीत सिंह अयाली उसके साथ आए थे। अयाली 2022 में अकाली दल (बादल) के टिकट पर चुनाव जीते थे। अयाली के आने से वारिस पंजाबी दे को चुनाव में फायदा मिल सकता है।

29 जुलाई को पार्टी ने चंडीगढ़ में बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद जब मुख्यमंत्री भगवत मान ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में दोषी जगतार सिंह हवारा की पैरोल की सिफारिश की और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखा तो वारिस पंजाब दे ने इसका क्रेडिट लिया।

यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल के गुटों ने बढ़ाया राजनीतिक दबाव

पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शिरोमणि अकाली दल के अलग-अलग गुटों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।