पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। कई हवाई यात्राएं, दोनों तरफ से 2,000 किलोमीटर से ज्याका का सफर और लगभर 72 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था। यह इंतजाम खडूर साहिब के सांसद और ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में महज तीन घंटे की यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए किए जा रहे हैं।

‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पैरोल पर अपने गांव पहुंचेंगे। उन्हें अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किए जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजे जाने के बाद यह पहली बार होगा, जब वह अपने घर आना होगा। अमृतपाल ने 2024 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा था और जीत हासिल की थी।

हालांकि, अमृतपाल सिंह को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था तो लेकर जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अमृतपाल को पहले पुलिस एस्कॉर्ट के साथ डिब्रूगढ़ से एक कमर्शियल फ़्लाइट के जरिए नई दिल्ली लाया जाएगा। इसके बाद उन्हें दूसरी फ्लाइट से उन्हें अमृतसर लाया जाएगा और वहां से सड़क मार्ग के जरिए अमृतपाल अपने गांव पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद उन्हें इसी प्रक्रिया से वापस डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा।

अमृतपाल की दादी का 8 नवबंर को हो गया था निधन

अमृतपाल सिंह की 84 वर्षीय दादी चरण कौर का निधन 8 नवंबर को हुआ था। अमृतपाल के अंतिम दर्शन करने के लिए उनका अंतिम संस्कार रोककर रखा गया था। 17 नवंबर को अमृतसर की अदालत ने उनकी पैरोल याचिका मंजूर कर ली।

आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों और अमृतपाल की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। आशंका है कि कुछ तत्व उनकी यात्रा का इस्तेमाल राज्य में अशांति फैलाने के लिए कर सकते हैं। हाल के दिनों में पंजाब में गैंगस्टरों से जुड़ी हिंसक घटनाओं के अलावा खालिस्तान समर्थक तत्वों की ओर से भी कुछ घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के मामले सामने आए हैं। पंजाब सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमृतपाल को लंबे समय तक अमृतसर में रखना राज्य की कानून-व्यवस्था के हित में नहीं होगा।

कानून-व्यवस्था के प्रभारी विशेष डीजीपी पीके सिन्हा बताया कि डिब्रूगढ़ और नई दिल्ली के बीच कुछ ही फ्लाइट्स हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि अमृतपाल कोर्ट द्वारा दिए गए समय में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए समय पर अमृतसर पहुंच जाएं।

सिन्हा ने कहा कि एक DSP और संबंधित SHO की लीडरशिप में पांच से छह पुलिसवालों की एक टीम डिब्रूगढ़ जाएगी, ताकि अमृतपाल को फॉर्मली अपनी कस्टडी में ले सके और उसे वापस ले जा सके। स्पेशल DGP ने कहा कि और पुलिसवाले नई दिल्ली से उसके ट्रांजिट को कोऑर्डिनेट करेंगे, जबकि लोकल पुलिस टीमें अमृतसर में सिक्योरिटी मैनेज करेंगी।

अमृतसर (ग्रामीण) के SSP कंवलप्रीत सिंह चहल ने कहा कि हम डिब्रूगढ़ में जेल अधिकारियों के संपर्क में हैं और जरूरी इंतज़ामों के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं।

सिन्हा ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, वह डिब्रूगढ़ से अमृतसर और वापसी की पूरी यात्रा के दौरान पंजाब पुलिस की हिरासत में रहेंगे।

जल्लूपुर खेड़ा गांव में भी पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने अमृतपाल के परिवार से आश्वासन लिया है कि वे गांव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने नहीं देंगे।

एसएसपी चहल ने बताया कि गांव में पर्याप्त पुलिस बल पहले से तैनात है और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया गया है।

विशेष डीजीपी सिन्हा ने कहा कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि, यह एक दुखद अवसर है और हमें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। अमृतपाल सिंह के वकीलों ने भी अदालत को भरोसा दिलाया है। अमृतपाल की पूरी यात्रा और पुलिस एस्कॉर्ट का खर्च उन्हें खुद उठाना होगा।

पैरोल के दौरान अमृतपाल पर रहेंगी ये पाबंदियां

अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परिंदर सिंह ने मानवीय आधार पर अमृतपाल को पैरोल देने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। अदालत के आदेश के मुताबिक, अमृतपाल जल्लूपुर खेड़ा गांव के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकेंगे। अभियोजन पक्ष के गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर सकेंगे। मीडिया को संबोधित नहीं कर सकेंगे। किसी सार्वजनिक सभा या जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष काम नहीं करेंगे, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अमृतपाल 22 और 23 नवंबर को होने वाले अंतिम संस्कार के बाद के धार्मिक रीति-रिवाजों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो सकें।

साल 2023 में हुई थी गिरफ्तारी

अमृतपाल सिंह को साल 2023 में करीब एक महीने तक चले पुलिस अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर फरवरी 2023 में अपने समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस थाने पर हमला करने का आरोप है। यह हमला उनके एक गिरफ्तार सहयोगी को छुड़ाने के लिए किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था। उनकी तीन साल की NSA हिरासत 22 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई। इसके बाद अजनाला मामले में उन्हें औपचारिक रूप से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।