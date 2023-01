Amrit Bharat Station Scheme : कालका, मोहाली सहित इन 15 रेलवे स्टेशनों को होने जा रहा है ‘कायाकल्प’, दिखेंगे ये बदलाव

अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों के वेटिंग हॉल में विभिन्न ग्रेड बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कैफेटेरिया और हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

Kalka Railway Station: कालका रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की तैयारी (एक्सप्रेस फोटो)

