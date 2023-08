Amrit Bharat Station Yojana: देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, पीएम मोदी आज करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग 25,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाने वाला पुनर्विकास देश में रेल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो : एएनआई)

देश के 508 रेलवे स्टेशनों का आज कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे अमृत भारत योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है। ऐतिहासिक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने से पहले, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि रेलवे देश के आम लोगों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। 24,700 करोड़ रुपये है बजट पीएम मोदी जिन 508 स्टेशनों की आधारशिला रखने वाले हैं, वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18 हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं। 24,700 करोड़ रुपये है बजट पुनर्विकास के ये कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जाएंगे, जिसका बजट 24 हजार 700 करोड़ रुपये का है। इस प्रोजेक्ट में 1300 रेलवे स्टेशनों को मल्टी मॉडल हब के तौर पर विकसित किया जाना है।

