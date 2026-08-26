Indian Railway New Vande Bharat: भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए एक बेहद राहत और खुशी की खबर सामने आई है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) से पहला ‘अमृत भारत 3.0’ ट्रेनसेट पूरी तरह बनकर बाहर आ गया है और रोल आउट हो चुका है।

अभी तक देश भर में चल रही लगभग 60 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन केवल नॉन-एसी (Non-AC) डिब्बों वाली थीं, लेकिन इस नए वर्जन में पहली बार एसी और नॉन-एसी दोनों तरह के कोच शामिल किए गए हैं।

रेलवे बोर्ड तय करेगा पहला रूट

इस नए ट्रेनसेट की रवानगी की पुष्टि करते हुए एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, “यह नया ट्रेनसेट ICF से रवाना कर दिया गया है। इसके परिचालन और रूट के बारे में फैसला रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, वही तय करेगा कि देश की पहली अमृत भारत 3.0 ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी।”

22 कोच से लैस होगी नई अमृत भारत 3.0

रेलवे अधिकारी के अनुसार, तैयार किए गए इस पहले ट्रेनसेट में कुल 22 कोच (डिब्बे) शामिल किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिब्बों का आवंटन इस प्रकार किया गया है-

एसी कोच: 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी और 6 थर्ड एसी कोच।

नॉन-एसी कोच: 6 स्लीपर (शयनयान) और 4 जनरल (सामान्य) कोच।

अन्य कोच: 1 पेंट्री कार, 1 पावर कार और 1 दिव्यांगजन सह गार्ड ब्रेक वैन।

पुराने अनुभवों के आधार पर हुआ नया डिजाइन

अमृत भारत एक्सप्रेस 3.0 को पिछले मॉडलों (अमृत भारत 1.0 और 2.0) से मिले अनुभवों के आधार पर अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया गया है। साल 2023 में पहली बार शुरू की गई इस ट्रेन सेवा का मुख्य उद्देश्य कम आय और निम्न-मध्यम आय वर्ग के लोगों को बेहद कम खर्च में विश्वस्तरीय और आरामदायक सफर का अनुभव प्रदान करना है।

इंटीरियर और लुक में बड़े बदलाव

राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के अनुसार, अमृत भारत 3.0 के कोचों में बिल्कुल नया इंटीरियर कलर थीम देखने को मिलेगा। डिब्बों की पीवीसी फ्लोरिंग, सीट और बर्थ के रेक्सिन, स्नैक टेबल, पर्दे और शौचालय क्षेत्रों में एक खास रंग समन्वय (कलर कोआर्डिनेशन) का इस्तेमाल किया गया है, जो ट्रेन को अंदर से बेहद आधुनिक और खूबसूरत लुक देता है।

यात्रियों की सुरक्षा और टिकाऊपन पर विशेष जोर

रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “कोचों के निर्माण में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियां HL3 फायर सेफ्टी मानकों (अग्नि सुरक्षा) के पूरी तरह अनुकूल हैं। यह न केवल यात्रियों की सुरक्षा को उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित करता है, बल्कि ट्रेन के आंतरिक स्वरूप को भी आकर्षक बनाता है।”

मंत्रालय के अनुसार, नया कलर स्कीम डिब्बों को आधुनिक रूप देने के साथ-साथ उनके रख-रखाव को आसान और टिकाऊ बनाए रखने में भी मदद करेगा।

भारतीय रेलवे के ड्राइवर्स यानी लोको पायलट लंबे वक्त से एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में शौचालय या यूरिनल नहीं होता है। अब भारतीय रेलवे इसी बड़ी समस्या को दूर करने जा रहा है। रेलवे अब नए ट्रेन इंजनों में बगैर पानी वाले यूरिनल लगाएगा, जिसकी शुरुआत सबसे शक्तिशाली इंजन WAG-12 से हो रही है। पढ़िए पूरी खबर…