सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से लेन-देन की डिटेल्स मांगी है। धोनी 2009 से 2016 तक इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनी ने इस दौरान धोनी के साथ किए गए कामकाज का जो भुगतान किया है उसकी सभी जानकारियां मुहैया करवाई जाए।

बता दें कि धोनी ने आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। उन्होंने इसमें कहा था कि कंपनी ने उनके बचे पैसों का अभी तक भुगतान नहीं किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने रांची स्थित आम्रपाली सफारी प्रोजेक्ट के पेंटाहाउस में भी निवेश किया था। उन्हें अब तक इसका अलॉटमेंट नहीं दिया है।

धोनी ने मांग की है कि उनका नाम भी कंपनी के लेनदारों की सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि उनका कंपनी पर लगभग 40 करोड़ रुपए बकाया है। जिसमें 22.3 करोड़ रुपए मूलधन जबकि 16.42 करोड़ रुपए 18 फीसदी प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज है।

Supreme Court directs Amrapali Group, to apprise it by tomorrow with respect to all its transaction with Indian cricketer, MS Dhoni, who had worked as a brand ambassador for it between during 2009-2016. pic.twitter.com/j4r4TjFFqJ

— ANI (@ANI) April 30, 2019