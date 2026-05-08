तमिलनाडु में कब तक सरकार का गठन होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर टीवीके चीफ विजय को रोकने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने पुराने साथी द्रमुक पर भी बीजेपी के प्लान में लिप्त होने का आरोप लगाया।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी राज्यपाल के जरिए ऑपरेट कर रही है। राज्यपाल लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्यपाल के साथ-साथ अन्नाद्रमुक और द्रमुक के जरिए भी ऑपरेट कर रही है।

उन्होंने कहा कि द्रमुक अन्नाद्रमुक के साथ जा रही है और बीजेपी ऑपरेट कर रही है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। अब अन्नाद्रमुक और द्रमुक साथ आ रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों ने इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया है और अब ये बीजेपी के आशीर्वाद से गठबंधन करने के लिए साथ आ रहे हैं। डीएमके ने सरेंडर कर दिया है। यह लोगों के जनादेश के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

#WATCH | Delhi: Congress MP Manickam Tagore says, "BJP is operating through the governor. The governor is not respecting the mandate of the people. The BJP is operating through the Governor as well as AIADMK and DMK now. Who is the backstabber now? DMK is joining with AIADMK, and… pic.twitter.com/Z8GpqMbM2u — ANI (@ANI) May 8, 2026

‘अमित शाह विजय को रोकना चाहते हैं’

मणिकम टैगोर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अचानक अप्रत्याशित चीजें हो रही हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु का कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है और जो लोग खुद को बीजेपी के कंट्रोल के बाहर बताते थे, वो भी बीजेपी के कंट्रोल में आ गए हैं। अन्नाद्रमुक ने पहले ही सरेंडर कर दिया है और डीएमके पर बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया है।

#WATCH | Delhi: Congress MP Manickam Tagore says, "Things are evolving rapidly, and suddenly unexpected things are happening in Tamil Nadu. It has become the Nitish Kumar version of Tamil Nadu now. BJP has started to take control of Tamil Nadu, and the people who said that we are… pic.twitter.com/bbZZJR6HHr — ANI (@ANI) May 8, 2026

उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में कोई एनडीए नहीं है क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ एक विधायक है। अमित शाह किसी भी कीमत पर विजय को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेने से रोकना चाहते हैं।

वीसीके और वाम दलों को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीद करती है कि वो बीजेपी का प्लान समझें। तमिलनाडु के लोगों ने अमित शाह के प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। अगर द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच गठबंधन होता है तो यह तमिलनाडु के लिए बहुत विनाशकारी होगा।

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अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) ने गुरुवार शाम चेतावनी दी है कि अगर द्रविड़ पार्टियों में से कोई भी- एमके स्टालिन की डीएमके या ई पलानीस्वामी की एआईएडीएमके तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा करती है, तो पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।