महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीन बार चुनाव हारने की अपनी हताशा को अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस ने भारत समिट 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तब सियासी बयानबाजी की भेंट चढ़ गया जब शनिवार को इटली के एक नेता जियाकोमो फिलिबेक ने नारा लगाते हुए कहा, वोट चोर, गद्दी छोड़। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी व अन्य नेता हंसते नजर आए। इसके बाद भाजपा ने इसे देश का अपमान बताया।

पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया- अमित शाह

अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी लगातार तीन बार चुनाव हारने की अपनी हताशा को अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है। अभी पिछले दो दिनों में ही, कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में ‘भारत समिट 2026’ का आयोजन किया। उन्होंने देश-विदेश से वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को भारत बुलाया, और कांग्रेस के ‘युवराज’ भी वहां गए। इसका नाम तो ‘भारत समिट’ रखा गया, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत-विरोधी विचार रखकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया।”

#WATCH | Pune, Maharashtra: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah says, "The Congress party is venting the frustration of losing for three consecutive terms in various ways. Just over the past two days, the Congress party organised the 'Bharat Summit 2026' in Hyderabad.… pic.twitter.com/LIVL1HwZiz — ANI (@ANI) November 15, 2026

गृह मंत्री ने आगे कहा, “आज, इस मंच से मैं महाराष्ट्र की जनता से, और पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ: जहाँ भी आपको कांग्रेस के लोग मिलें, उनसे पूछिए कि चुनाव लड़ना, हारना और जीतना तो पार्टी नेताओं के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आपको 10 साल का मौका मिला था, और आपने 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले और भ्रष्टाचार किए। देश की जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। पिछले 12 सालों में, नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का एक छोटा सा आरोप भी नहीं लगा है।”

कौन हैं जियाकोमो फिलिबेक?

जियाकोमो फिलिबेक पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव हैं। इनका जन्म रोम में 1978 में हुआ। फिलिबेक इटली की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने दो दशकों से यूरोपीय युवा संगठनों और अंतरराष्ट्रीय प्रगतिशील राजनीति में काम किया है।

केंद्रीय मंत्री ने भी साधा निशाना

इटली के नेता के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “यह एक ‘भारत-विरोधी सम्मेलन’ है और इसका सबूत यह रहा! कांग्रेस ने एक बार एक इतालवी नागरिक को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी। अब, अपने ‘भारत-विरोधी सम्मेलन’ में, एक इतालवी राजनेता भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी कर रहा है!”

This is an Anti-Bharat Summit & here is the proof.!



Congress once tried to make an Italian national the Prime Minister of India. Now, at its Anti-Bharat Summit, an Italian political leader is commenting on India’s internal affairs!



Congress govt under Revanth Reddy gave foreign… pic.twitter.com/HG9ERqvPnU — Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) November 14, 2026

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, “रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को हमारे घरेलू मामलों में दखल देने के लिए मंच दिया है, और राहुल गांधी बेशर्मी से हंस रहे हैं। यह हमारे देश के प्रति उनकी नफरत को दिखाता है। भारत का लोकतंत्र 140 करोड़ भारतीयों का है। कांग्रेस के पास भारतीय धरती पर होने वाले किसी सम्मेलन को विदेशी राजनीतिक दखलंदाजी का मंच बनाने का कोई अधिकार (जनादेश) नहीं है।”

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद में भारत समिट में शामिल न हो पाने वाले विदेशी प्रतिनिधियों से माफी मांगी और उनकी अनुपस्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें