लोकसभा 2024 ही नहीं, 13 साल बाद होने वाले इस कार्यक्रम की भी तैयारियों में जुटे अमित शाह, हर हाल में चाहते हैं मेजबानी

Amit Shah को भारत में बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई ऐसे लक्ष्य पार किए हैं, जिन्हें अंसभव समझा जाने लगा था।

गुजरात सरकार 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रही है, खुद अमित शाह कर रहे हैं सुपरवाइज (Image Credit- Express/ Nirmal Harindran)

साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। देश के गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी पार्टी की लोकसभा चुनाव रणनीति पर खास फोकस लगाए हुए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ-साथ अमित शाह की नजरें 13 साल बाद 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स पर भी हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी को लेकर गुजरात सरकार ने बोली लगाने की तैयारी कर दी है। ओलंपिक गेम्स की मेजबानी को लेकर हो रही पूरी एक्सरसाइज को खुद गृह मंत्री अमित शाह सुपरवाइज कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी को लेकर काम कर ही टीम से जुड़े एक सीनियर अधिकारी इस बारे में बहुत आशावादी हैं। अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इंटरनेशल ओलंपिक कमेटी चाहती है कि ओलंपिक भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजित हों और भारत के अलावा दुनिया के इस हिस्से में कोई अन्य देश नहीं है जो इस पैमाने की घटना को संभालने की क्षमता रखता हो।”

