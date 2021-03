बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने टीवी चैनलों पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण न दिखाए जाने को लेकर तंज कसते हुए सवाल किया है। स्वामी ने ट्वीट किया, ‘मैंने बंगाल में अमित शाह के ऐतिहासिक भाषण की घोषणा के बाद टीवी चैनल ऑन किए। लेकिन तय समय से दो बार प्रसारण स्थगित होने के बाद चैनलों ने भाषण नहीं दिखाया। क्या वजह हो सकती है?’

बता दें कि पश्चिम बंगाल के रानीबंध में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘ममता दीदी के पैर में चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा चोट कैसे आई। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है हादसा हुआ है। दीदी आपके पैर में चोट आई आप बहुत दुखी हो गईं। आपकी राजनीतिक हिंसा ने मेरे 130 कार्यकर्ताओं की जान ली है आप उनकी माताओं का दर्द जानती हैं?’ शाह ने कहा कि हमें आशा थी कि कम्यूनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी। मगर राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। भाजपा के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए।

शाह ने कहा, ‘अम्फान में मोदी जी ने जो मदद भेजी थी उसे TMC के गुंडे खा गए। हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि अम्फान के अंदर हुए भ्रष्टाचार की जांच कैग करे। गरीबों के लिए जो चावल मोदी जी भेजते हैं वह गरीब के पेट में जाना चाहिए या तृणमूल कार्यकर्ताओं के हाथ में? वह चावल बाजार में बिकता है।’

I tuned into TV Channels for a pre announced Amit Shah’s historic address in a Bengal rural area. But after two postponements on the scheduled time the Channels went silent on the broadcast. Any reason?

