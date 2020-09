देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एम्‍स से डिस्‍चार्ज होने के बाद पहली बार अपनी तस्‍वीर सोशल मीडिया पर डाली है। शाह को कोराना हो गया था। तब वह मेदांता अस्‍पताल में भर्ती हुए थे। वहां से डिस्‍चार्ज होने के बाद उन्‍हें फिर कुछ समस्‍या हुई थी तो ‘कोविड के बाद की देखभाल’ के लिए वह एम्‍स में भर्ती हुए थे। एम्‍स से उन्‍हें 31 अगस्‍त को डिस्‍चार्ज किया गया।

1 सितंबर की सुबह वह वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के जरिए कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई इस बैठक में दिवंगत पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणव मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। शाह ने भी मौन रहकर श्रद्धांजलि देते अपनी तस्‍वीर ट्विटर पर पोस्‍ट की।

अमित शाह को 18 अगस्‍त को एम्‍स में भर्ती किया गया था। बताया जाता है कि वह वहां से भी काम किया करते थे। सुबह के वक्‍त वे फाइलें निपटाया करते थे। इस बीच उनके अकाउंट से लगातार ट्वीट भी होते रहते थे, लेकिन 1 सितंबर को शाह ने पहले प्रणव मुखर्जी को याद करते हुए अपना एक वीडियो ट्वीट किया और इसके कुुुछ देर बाद कैबिनेट मीटिंंग की तस्‍वीरें।

Joined the Union Cabinet meeting via video conferencing in presence of Prime Minister Shri @NarendraModi ji today to express profound sorrow on the sad demise of former President of India, Shri Pranab Mukherjee ji. pic.twitter.com/IyNeOi5GPC

— Amit Shah (@AmitShah) September 1, 2020