केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मंदी के माहौल को लेकर कहा कि जल्द ही भारत मंदी के माहौल से बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण और अुनराग ठाकुर मंदी से उबरने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। उनके इस बयान को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया।

एक यूजर ने लिखा कहीं “अर्थव्यवस्था” मुक्त भारत ना बना देना। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है तुम इस तरह के बयान केवल पार्टी मीटिंग में दिया करो भक्त वहीं मिलेंगे। बाकी सब को बेवकूफ मत समझ करो।

गौरतलब है कि राइजिंग हिमाचल प्रदेश इन्‍वेस्‍टर्स मीट में मंदी की चर्चा पर अमित शाह ने कहा, ‘मैं उद्योग जगत को विश्‍वास दिलाना चाहता हूं कि जो आज ग्‍लोबल मंदी का जो अस्‍थायी असर दिखाई दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्‍व में निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर दोनों दिन रात परिश्रम करके अलग-अलग योजनाएं लाकर इससे लड़ने के लिए एक अच्‍छा प्लैटफॉर्म बना रहे हैं। मुझे भरोसा है कि कुछ समय में हम दुनिया में ग्‍लोबल मंदी से बाहर निकलने वाली सबसे पहली अर्थव्‍यवस्‍था होंगे।’

#WATCH Home Minister Amit Shah in Shimla: You are seeing temporary effects of global slowdown. Under leadership of Modi ji, Nirmala Sitharaman ji and Anurag ji are working day&night to fight it. I believe, Indian economy will be the first to be free from slowdown in the world. pic.twitter.com/eNhv2picnU

— ANI (@ANI) December 27, 2019