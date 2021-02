J&K में हमसे 17 माह का हिसाब मांगा जा रहा है, पर क्या 70 साल का हिसाब दिया जाएगा?- LS में बोले शाह

आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन(संशोधन) विधेयक पास हो गया। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद से अब जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा भी बनाया जाएगा. लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो कांग्रेस की चार पीढ़ी नहीं कर पायी, वह हमने सिर्फ डेढ़ साल में कर दिखाया है। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं।

इसके अलावा गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा कि यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक़्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया गया? धारा 370 हटे हुए 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हो, 70 साल आपने क्या इसका हिसाब लेकर आए हो? अगर 70 ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल करते हुए कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा? आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो, 70 साल तक जब अस्थायी धारा 370 चली उस वक़्त हिसाब क्यों नहीं मांगते थे? अस्थायी प्रावधान को नहीं उखाड़ा क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी।

#WATCH Jinhone Art 370 waapis laane ke aadhar par chunav lada tha wo saaf ho gaye saaf…Nobody, not even our rivals can say that there was fraud or unrest during DDC polls. Everyone voted fearlessly. 51% votes were cast in Panchayat elections in J&K: HM Shah in Lok Sabha, today pic.twitter.com/jtw5XrOZGU

