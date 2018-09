मिशन 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार (9 सितंबर) को समाप्त हो गई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को दावा किया कि 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा जीतेगी और 2019 के बाद 50 साल तक पार्टी को हराने वाला कोई नहीं होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे एवं अंतिम दिन अमित शाह के संबोधन की जानकारी मीडिया को दी।

रविशंकर प्रसाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा,” अमित भाई शाह ने कहा है कि हम साल 2019 का लोकसभा चुनाव हर हाल में जीतने वाले हैं और 2019 की जीत के बाद हमें अगले 50 सालों तक कोई भी सत्ता से हटा नहीं सकेगा। हम ये बातें घमंड के कारण नहीं कह रहे हैं बल्कि अपने काम के आधार पर कह रहे हैं।”

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने मीडिया को बताया कि शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंंद्र मोदी 300 लोकसभा क्षेत्रों में गए और चुनाव को छोड़ दें तो वे इस दौरान 100 लोकसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों में गए। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वे शेष संसदीय क्षेत्रों में भी जायेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ जहां हमारे प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं तब 2019 का चुनाव तो हम जीतेंगे ही। 2019 के बाद 50 साल तक हमें कोई हटाने वाला नहीं होगा ।’’

Party President Amit Shah also said that we will win 2019 polls&after 2019 polls victory, nobody will be able to remove us for next 50 years. We are not saying this out of pride but on basis of our work: Union Minister Ravi Shankar Prasad after BJP’s national executive meeting pic.twitter.com/S3gpaK8pQB

