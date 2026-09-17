प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात के वडनगर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके 25 साल के सार्वजनिक जीवन की जमकर तारीफ की। शाह ने कहा कि मोदी ने अपने लंबे राजनीतिक सफर में सत्ता में रहते हुए भी सादगी और ईमानदारी बनाए रखी है।

अमित शाह ने पीए मोदी के सार्वजनिक जीवन की तुलना कीचड़ में खिले कमल से करते हुए कहा कि उनके कुर्ते पर 25 साल के राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। उन्होंने कहा कि विरोधी भी मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ये बातें शाह ने वडनगर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत के दौरान कहीं।

25 साल के राजनीतिक सफर का जिक्र

अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक किसी नेता ने राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर लगातार 25 साल तक नेतृत्व करने का ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने लगातार चुनाव जीतकर जनता का समर्थन हासिल किया है। शाह ने इसे देश के सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

शाह ने कहा कि पीएम मोदी का जीवन देश के बच्चों, किशोरों और युवाओं के सामने रखने की जरूरत है। उनके मुताबिक, आने वाले समय में युवाओं को ‘इंडिया फर्स्ट’ यानी ‘भारत प्रथम’ की भावना के साथ देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान देना चाहिए।

‘कुर्ते पर एक भी दाग नहीं’

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन को लेकर कहा कि 25 साल सत्ता में रहने के बावजूद उनके कुर्ते पर एक भी दाग नहीं है। शाह के मुताबिक, उनके राजनीतिक विरोधी भी मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते।

उन्होंने पीएम मोदी की तुलना कीचड़ में खिले कमल से करते हुए कहा कि जिस तरह कमल पानी और कीचड़ से अछूता रहता है, उसी तरह मोदी ने भी अपना जीवन साफ और भ्रष्टाचार से दूर रखा है। शाह ने मोदी की सादगी का जिक्र करते हुए कहा कि देश में बहुत कम लोग उनके परिवार के पांच सदस्यों के नाम तक बता सकते हैं।

‘मोदी का पूरा देश ही परिवार’

अमित शाह ने प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी और सादगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद देश में शायद ही कोई व्यक्ति मोदी के परिवार के पांच सदस्यों के नाम बता पाए। शाह ने कहा कि यह भी उनके सार्वजनिक जीवन की एक खास बात है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के परिवार के बारे में एक बात अलग तरह से कही जा सकती है। उनके मुताबिक, पूरा देश ही मोदी का परिवार है, क्योंकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं।

‘जीत पर जीत’ का किया जिक्र

अमित शाह ने पीएम मोदी के राजनीतिक सफर में लगातार मिली चुनावी सफलताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम के आधार पर 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए जनता का समर्थन मिला।

उन्होंने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों में लगातार चुनावी जीत मिली है। शाह ने हाल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का भी उल्लेख किया और इसे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

शाह ने यह भी कहा कि वर्तमान में एनडीए 22 राज्यों में सरकार चला रहा है। उनके मुताबिक, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास लोकसभा में 318 और राज्यसभा में 152 सांसद हैं। इसके अलावा 2,500 से अधिक विधायक और 250 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य हैं।

वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा

प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 25 साल पूरे होने के मौके पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा भी शुरू की गई। अमित शाह ने वडनगर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा सात जिलों से गुजरते हुए वाराणसी पहुंचेगी, जो प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है।

कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और अन्य नेता भी मौजूद रहे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने बयान दिया है। CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं को जुटाकर दीये जलाने और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के वीडियो बनाने के निर्देश दिए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।