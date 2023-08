LIVE: ‘विपक्ष को अविश्वास हो सकता है, लेकिन देश के गरीब को सरकार पर पूरा भरोसा’, सदन में अमित शाह की दो टूक

अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन भी जोरदार चर्चा चल रही है। दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं।उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए लाया गया है।

सदन में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह

अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन भी जोरदार चर्चा चल रही है। दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं।उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ भ्रांति फैलाने के लिए लाया गया है। किसी ने भी अपने भाषण में सरकार की किसी कमी का जिक्र तक नहीं किया, ये प्रस्ताव सिर्फ गुमराह करने के लिए लेकर आया गया। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम लगातार दो बार किया है। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय पीएम हैं। कई सर्वे ऐसा कहते हैं, आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बिना 17 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आजादी के बाद हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और दिन प्रवास करने वाला पीएम भी नरेंद्र मोदी है। कोई सरकारें कई सालों तक चलती हैं, लेकिन 9 सालों में ही मोदी सरकार ने पचास से ज्यादा ऐसे फैसले लिए जो स्वर्ण शब्दों से लिखे जाएंगे। आज के दिन का जिक्र करते हुए शाह ने बताया कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, पीएम मोदी ने 9 सालों में एक नए प्रकार की राजनीति को शुरू करवाया है। पहले भ्रष्टाचार, परिवारवाद से राजनीति ग्रसित रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटा पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तवज्जो दी। किसानों पर बात करते हुए गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि देश का किसान तय करेगा कि 70 हजार करोड़ की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार को वोट देना है या फिर सम्मान के साथ इलैक्ट्रॉनिक तरीके से दो लाख 40 हजार रुपये देने वाली एनडीए को। ये रेवड़ी नहीं है, हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया था। ढाई एकड़ से कम जिसकी जोत है, जितना खर्चा उसका खेती करने में आता है, उसको देखते हुए 6000 रुपये मोदी सरकार की तरफ से दिए गए। हमने पूरी जिंदगी के लिए किसानों को ऋण मुक्त करने का काम किया है। पहले लोग अपने परिवारवालों की सेहत को लेकर भी चिंता में रहते थे। लेकिन आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया गया। किसी के घर में कोई बीमारी आती है, तो पांच लाख तक का इलाज मुफ्त है, इसमें टेस्ट करवाने से लेकर ऑपरेशन करवाने तक सब शामिल है। इसी तरह जब बैंक खाता खोलने के लिए जन धन योजना लेकर आए। नीतीश कुमार ने मजाक बनाते हुए कहा था कि बौनी तो करवा दो, सिर्फ खाते खोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार की कई योजनाओं का पैसा जन धन योजना के तहत ही दिया जाता है। अमित शाह ने अपने भाषण के समय कोरोना काल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय को याद कर लीजिए, सभी को साथ में रखकर लड़ाई को शुरू किया गया। मैं तो आज भी मानता हूं कि भारत सफलतापूर्वक कोरोना से इसलिए लड़ पाया क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक रही, सभी एकजुट रहे। टीकाकरण के दौरान सपा नेता और राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो मोदी वैक्सीन है। लेकिन मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन लगाई, मुफ्त में वैक्सीन लगाई और पूरे देश को कोरोना से बचाने का काम किया। उसी तरह लॉकडाउन का भी विरोध किया गया था, कहा गया कि गरीब क्या खाएगा। लेकिन हमे ये सोचना था कि कोरोना को कैसे फैलने से रोका जाए, इसी वजह से हमने पांच किलो मुफ्त अनाज गरीब को दिया। आज भी वो योजना सरकार की चल रही है।

