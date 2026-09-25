Sonam Wangchuk News: लद्दाख में लेह में पुलिस की गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत की पहली बरसी के अवसर पर सोनम वांगचुक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें लद्दाख में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पिछले साल 24 सितंबर को मारे गए चार लद्दाखियों की याद में 20 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा, “अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और लद्दाख नरसंहार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा।”

गुरुवार को पूरे लद्दाख में बंद रहा

पिछले साल पुलिस कार्रवाई में चार स्थानीय लोगों की मौत के विरोध में गुरुवार को पूरे लद्दाख में बंद रहा। अपने भाषण में वांगचुक ने लद्दाख के लोगों की देश के लिए बिना वर्दी पहने लड़ने के लिए प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि इन लोगों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने कहा कि आंदोलन छह साल तक शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि असली सवाल यह है कि हिंसा क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वांगचुक ने कहा, “बीजेपी ने अपने 2020 के चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि वे संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह उनके घोषणापत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था और फिर वे पलट गए। जब ​​हमारे युवाओं ने उन्हें उनके वादों की याद दिलाने की कोशिश की, तो उन्हें या तो पीटा गया या पुलिस स्टेशनों में दर्ज किया गया। यह सब दिल्ली के माध्यम से निर्देशित किया गया है।”

अमित शाह पर वांगचुक ने बोला हमला

केंद्र सरकार से बातचीत के लिए लद्दाखी प्रतिनिधियों की दिल्ली यात्रा को याद करते हुए वांगचुक ने कहा, “उन्होंने उन्हें हर चीज का वादा किया था।” लेकिन दो साल और 15 दौर की बातचीत के बाद, “अमित शाह जी ने उनसे कहा कि वे छठी अनुसूची नहीं देंगे और जोर देकर कहा कि अगर प्रधानमंत्री यह (आश्वासन) लिखित में भी दे दें, तब भी मैं लद्दाख को यह संरक्षण नहीं दूंगा।”

वांगचुक ने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख में आंदोलन की जड़ केंद्र सरकार द्वारा छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को पूरा न करना है। उन्होंने लेह के एनडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, “अगर उन्होंने अपना वादा निभाया होता, तो क्या हम इतने समय तक आंदोलन जारी रखते? ये (चार) मौतें उनके वादे तोड़ने के कारण हुई हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख के लोगों में साहस की कमी नहीं है और हम न्याय को समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए न्याय पूरे देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ी है, लद्दाख के लोग सामने आए हैं।

वांगचुक को जेल भेजा गया था

पिछले साल 24 सितंबर को लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद पुलिस की गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारी मारे गए और 44 घायल हो गए। प्रदर्शन के बाद, वांगचुक पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें छह महीने के लिए जोधपुर जेल में भेज दिया गया।

वांगचुक का भाषण केंद्र द्वारा इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय के साथ उप-समिति की बैठक के दौरान लद्दाख को अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 371 (K) के संवैधानिक प्रावधान का प्रस्ताव रखने के कुछ दिनों बाद आया है।

बुधवार को लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उस घटना के बाद दर्ज किए गए 87 लोगों में से 20 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की घोषणा की। केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे प्रतिनिधियों की प्रमुख मांग इन मामलों को रद्द करना रही है।

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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लेह के खारू गांव के लोगों के साथ 20 किलोमीटर की पदयात्रा बदलते मौसम के कारण छोटी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह मार्च केंद्र को लद्दाख के लोगों से किए गए वादों की याद दिलाने और एक साल पहले अपनी जान गंवाने वालों के लिए न्याय की मांग करने के लिए निकाला जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…