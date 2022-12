Amit Shah-Mamata Banerjee Meeting: अमित शाह और ममता बनर्जी ने एक ही कार में किया 200 किमी का सफर, बीजेपी ने दी सफाई, CPM बोली- CBI से बचाने के लिए मीटिंग

West Bengal Meeting: राज्य सचिवालय की 14वीं मंजिल पर में सीएम बनर्जी के कक्ष में करीब 15-20 मिनट तक चली बातचीत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद हुई।

Amit Shah-Mamata Banerjee Meeting: अमित शाह और ममता बनर्जी की मुलाक़ात (Photo Source- ANI)

