इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी देशभर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्राएं निकाल रही है। गुरुवार को केंद्रीय गहमंत्री अमित शाह हरियाणा के करनाल में ऐसी ही एक पदयात्रा में शामिल हुए जहां उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे।

अमित शाह ने राहुल गांधी से अपनी विदेश यात्राओं का ब्योरा लोगों के सामने रखने की मांग की और कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जनता को इस बारे में जानने का अधिकार है।

अमित शाह ने कहा, “आप (राहुल गांधी) अभी वियतनाम से लौटे हैं, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते। पारदर्शिता होनी चाहिए… राहुल जी, कृपया अपनी सभी विदेश यात्राओं का ब्योरा जनता को दीजिए। आप वियतनाम में कितने दिन रहे, किससे मिले, वहां क्यों गए और आपका कार्यक्रम क्या था।”

‘जनता को जानने का अधिकार है’

अमित शाह ने कहा, “आप एक संवैधानिक पद पर हैं। जनता को इस बारे में जानने का अधिकार है, क्योंकि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।” बता दें कि राहुल गांधी के वियतनाम जाने को लेकर खूब सियासत हुई थी। राहुल का यह दौरा इसलिए चर्चाओं में रहा था क्योंकि वह ऐसे समय विदेश गए थे जब देश में SIR और चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर था।

‘मेरा युवा मोर्चा का अध्यक्ष ही काफी है’

केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दौरान राहुल गांधी की उन चुनौतियों का भी जवाब दिया जो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दे रहे हैं जिसमें वह कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनके साथ ओपन बहस करें। शाह ने राहुल गांधी की इन बातों का जवाब देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को सड़क पर ही बहस करना है, तो हरियाणा का कोई भी चौराहा चुन लें। मोदी जी को तो छोड़िए वहां मेरा युवा मोर्चा अध्यक्ष ही आपसे चर्चा के लिए काफी है।