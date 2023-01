Amit Shah: खराब मौसम की वजह से गुवाहाटी में उतरा अमित शाह का प्लेन, अगरतला जा रहे थे गृह मंत्री

Amit Shah सबसे पहले धर्मनगर जाएंगे, जहां वह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह सबरूम जाएंगे, जहां वह एक अन्य रथयात्रा का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah (Photo Source- Twitter/ @AmitShah)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram