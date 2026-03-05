बिहार की सियासत में अब नए युग की शुरुआत होने वाली है। गुरुवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार के सीएम के तौर पर उनका कार्यकाल शानदार रहा। उनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं लगा।

अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि लंबे गैप के बाद, वह एक बार फिर राज्यसभा MP के तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के CM रहे हैं। उनका कार्यकाल सच में शानदार था।

गृह मंत्री ने कहा कि यह कार्यकाल बिहार के इतिहास में एक सुनहरे चैप्टर के तौर पर लिखा जाएगा, जिसने बिहार के विकास के पूरे दायरे को आकार दिया। MLA, MP, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने लंबे करियर के दौरान, उनके कुर्ते पर कभी कोई दाग नहीं लगा। उनकी पूरी ज़िंदगी करप्शन के आरोपों से मुक्त रही।

‘बिहार की तरक्की में अहम योगदान दिया’

अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने PM मोदी के नेतृत्व में 11 साल तक हर तरह से बिहार की तरक्की में अहम योगदान दिया और उनके नेतृत्व में ही PM मोदी की सभी कोशिशें बिहार के लोगों तक पहुंचीं। उन्होंने कहा, “वह एक बार फिर राज्यसभा MP के तौर पर दिल्ली लौट रहे हैं। मैं और हमारे सभी NDA साथी उनका दिल से स्वागत करते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बिहार के लोग हमेशा याद रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे…”

