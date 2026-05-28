गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी को BSF को 600 हेक्टेयर जमीन सौंपने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले ममता बनर्जी के शासनकाल में हर दिन घुसपैठ होती थी लेकिन अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं।
गांधीनगर पहुंचे अमित शाह ने कहा, “चुनाव के दौरान हमने कहा था कि अगर हमें सत्ता मिलती है तो बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को मात्र सात दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि सौंपने के लिए बधाई देना चाहता हूं।”
अमित शाह ने आगे कहा, “चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर जमीन भी भारत सरकार को सौंप दी गई है। आज हम अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता बनर्जी के शासनकाल में हर दिन घुसपैठ होती थी लेकिन अब घुसपैठिए खुद ही वापस लौटने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने नजरबंदी केंद्र स्थापित किए हैं। हालांकि, हम सभी चाहते हैं कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोग स्वेच्छा से अपने मूल स्थानों पर लौट जाएं। अगर वे खुद लौटते हैं तो बंगाल सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और उन्हें जाने की प्रक्रिया में मदद भी करेगी। मुझे उम्मीद है कि पहचान अभियान शुरू होने से पहले ही कई लोग खुद ही चले जाएंगे।”
जनसांख्यिकीय परिवर्तन आयोग समिति गठित करने का फैसला
गृह मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन आयोग समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह उच्चस्तरीय समिति देश भर में हो रहे आर्टिफ़िशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारणों की जांच करेगी और संभावित समाधानों पर भी विचार करेगी। यह इस बात का भी आकलन करेगी कि क्या इस मुद्दे को हल करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन आयोग एक साल के अंदर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और आर्टिफ़िशियल डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के प्रयास किए जाएंगे।”
बीजेपी अब देश के लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र में शासन कर रही- अमित शाह
अमित शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से विकास की यात्रा शुरू की थी और आज उनकी सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। इन 12 वर्षों में उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगासागर से सोमनाथ तक फैलाया है। इसका परिणाम आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब देश के लगभग 80% भौगोलिक क्षेत्र में शासन कर रही है। हाल ही में बंगाल में भी चुनाव हुए थे और वहां ‘दीदी’ का पूर्णतः सफाया हो गया।”
गृह मंत्री ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आज वीर सावरकर की जयंती है। विनायक दामोदर सावरकर इतने महान देशभक्त थे कि उन्हें किसी सरकारी सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। पूरे देश में उन्हें केवल विनायक दामोदर सावरकर के रूप में ही नहीं, बल्कि भारत के हर बच्चे को ‘वीर सावरकर’ के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और भारत माता को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वे एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अपने जीवनकाल में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।”
शाह ने कहा, “उन्होंने छुआछूत के खिलाफ भी व्यापक रूप से काम किया। विनायक दामोदर सावरकर ने हमारी भाषाओं को और अधिक समृद्ध बनाने और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और गौरव प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दलित समुदाय के लिए मंदिर की स्थापना की और दलित समुदाय के लिए भी मंदिर खोलने के लिए प्रयास किए। आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है और मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”
पश्चिम बंगाल से लौट रहे बांग्लादेशियों को वापस लेने पर आनाकानी कर रहे BGB के जवान
पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार की ‘पहचानो, हटाओ और वापस भेजो’ की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। हालांकि, इन बांग्लादेशियों को उनके देश भेजना आसान नहीं होगा। सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स (BGB) ने लोगों के अंदर आने पर आपत्ति जताई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें