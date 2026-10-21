केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब के दौरे पर थे। शाह के इस दौरे की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की जिनकी पिछले सप्ताह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अमित शाह लुधियाना के ऐतिहासिक दरेसी ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए जहां ‘चिट्टा रावण’ जलाया गया जिसका संबंध अमित शाह के ‘नशा मुक्त पंजाब’ अभियान से था।

इस कार्यक्रम में जब अमित शाह के साथ भाजपा के सक्रिय नेताओं में से एक रवनीत सिंह बिट्टू मंच पर नजर आए तो 10 साल पुरानी एक यादें लोगों के जहन में ताजा हो गई और यह बात है 2016 की है जब बिट्टू कांग्रेस पार्टी में थे और उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ बिट्टू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मंच साझा किया था।

2016 में कांग्रेस ने जलाया था ‘चिट्टा रावण’

अमित शाह के साथ रवनीत सिंह बिट्टू के मंच साझा करने का यह नजारा एक दशक पहले की उस राजनीतिक स्क्रिप्ट की रिपिटेशन था जिसने यह बताया कि 10 साल पहले भी पंजाब में ‘नशा’ एक मुद्दा था और आज भी है। बता दें कि 2016 में बिट्टू की लीडरशिप में कांग्रेस ने उस समय की शिरोमणी अकाली दल-बीजेपी सरकार के खिलाफ ‘चिट्टा रावण’ और चौंकाने वाली बात यह है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुधियाना में ही थे।

BJP-SAD सरकार के खिलाफ ऐसा ही बना था माहौल

एक दशक के बाद फिर से नशे के खिलाफ यही ‘पॉलिटिकल स्टंट’ जनता के सामने दोहराया गया है जब अमित शाह और रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ ‘चिट्टा रावण’ जलाया। बीजेपी इस वक्त पंजाब सरकार पर पंजाब को नशा मुक्त नहीं कर पाने का आरोप लगाकर लगातार उस पर निशाना साध रही है, लेकिन 2016 में खुद बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही ऐसा माहौल बना था और कांग्रेस ने उस वक्त ऐसे ही आरोप लगाए थे।

बिट्टू का किरदार वहीं सेम

एक दशक के बाद पंजाब में जो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है उसमें रवनीत सिंह बिट्टू का किरदार वहीं नजर आ रहा है जो 2016 में था। फर्क इतना है कि उस वक्त वह कांग्रेस के सांसद थे और राज्य की लीडरशिप उनके नेतृत्व में चल रही थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अमित शाह को दरेसी ग्राउंड में बुलाना और 2016 के सिंबल को फिर से बनाना बिट्टू का ही आइडिया था।

बादल और बिक्रम मजीठिया के चेहरे वाले पुतले जले थे

2016 में 18 अक्टूबर को बिट्टू और अमरिंदर ने उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल और मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की तस्वीरों वाला एक पुतला जलाया था। यह विरोध प्रदर्शन शुरू में दशहरे के लिए प्लान किया गया था, लेकिन कांग्रेस और यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कम से कम 30 लोगों के घायल होने के बाद इसे टाल दिया गया था। एक हफ्ते बाद कांग्रेस नेता उस जगह पर वापस आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुधियाना आए थे।

2016 के बाद पंजाब के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम

2016 के ‘चिट्टा रावण’ दहन के बाद पंजाब के अंदर कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जिन्होंने राज्य की सियासत को पूरी तरह से बदल दिया। अगले साल यानी 2017 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2020 में आकर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन खत्म हो गया। 2022 में कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि वह 2024 का लोकसभा चुनाव लुधियाना से हार गए थे।

2016 से 2026 तक बस इतना फर्क है कि तब बिट्टू पंजाब में SAD-BJP के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब वह बीजेपी के साथ हैं और पंजाब में नशे के ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस विरोध में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी है।

यह भी पढ़ें: भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक क्यों रोका गया? भरना पड़ा 50 हजार का जुर्माना

पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पेरिस से लौटते वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोककर रखा गया। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया गया। AAP ने इसे मुख्यमंत्री मान का अपमान बताया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…