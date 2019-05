मोदी कैबिनेट के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। इस बंटवारे के तहत अमित शाह मोदी सरकार में नंबर 2 होंगे और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं पिछली सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अमित शाह को गृह मंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरु हो गई है। दलित नेता और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी अमित शाह को गृह मंत्री बनाए जाने पर तंज कसा है। दरअसल मेवाणी ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया है और उसे लेकर अमित शाह पर निशाना साधा है।

बता दें कि प्रतीक सिन्हा नाम के एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा था कि ‘कुछ साल पहले कुछ टेप सार्वजनिक हुए थे। जिनमें एक व्यक्ति गुजरात पुलिस को एक महिला पर निगरानी रखने के निर्देश देते हुए सुना गया था। वो व्यक्ति अब केन्द्रीय मंत्री बनने वाला है।’ इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आज जिग्नेश मेवाणी ने लिखा कि “वह व्यक्ति अब भारत का गृह मंत्री है। महिला सुरक्षा और निजता के अच्छे दिन आने वाले हैं।” हालांकि इस ट्वीट के लिए कुछ यूजर्स जिग्नेश मेवाणी को ही ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने मेवाणी की बात का समर्थन किया है।

That man is now the Home Minister of India. Achhe Din ahead for women safety and privacy. https://t.co/qrQHnq4uJU

— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) May 31, 2019