Sec 482 CrPC: राजद्रोह कानून होगा खत्म, IPC हुआ भारतीय न्याय संहिता… लोकसभा में पेश CrPC संशोधन बिल से क्या-क्या बदलेगा?

CrPC Amendment Bill: अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा सभा में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारतीय आपराधिक कानूनों में बदलाव करने का ऐलान किया है।

सीआरपीसी संशोधन विधेयक (फोटो सोर्स- संसद टीवी)

