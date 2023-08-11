Section 482 CrPC: \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0917\u0941\u0930\u0941\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u0938\u092d\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u092c\u0928\u093e\u090f \u0917\u090f \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0910\u0932\u093e\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0928 \u0924\u0940\u0928 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0926\u0902\u0921 \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, \u0926\u0902\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e \u0914\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e \u0938\u0947 \u092c\u0926\u0932\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u090f\u0915 \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915 \u092a\u0947\u0936 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 , \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0926\u0902\u0921 \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, \u0938\u0940\u0906\u0930\u092a\u0940\u0938\u0940 \u0914\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u094b \u092c\u0926\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0924\u0940\u0928 \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915 \u092a\u0947\u0936 \u0915\u093f\u090f\u0964 \u0907\u0928 \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092f\u0947 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0905\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u090f \u0925\u0947\u0964 \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u0939\u092e \u0907\u0938\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0915\u0930 \u0939\u092e \u0928\u092f\u093e \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0932\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0907\u0928\u0915\u0947 \u092c\u0926\u0932\u0947 \u0924\u0940\u0928 \u0928\u090f \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0918\u094b\u0937\u0923\u093e \u0915\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0947 \u0928\u090f \u0924\u0940\u0928 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, 2023, \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u093e\u0917\u0930\u093f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, 2023 \u0914\u0930 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915, 2023 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u0902\u092c\u094b\u0927\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f 1860 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 2023 \u0924\u0915 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u092a\u094d\u0930\u0923\u093e\u0932\u0940 \u0905\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0928\u093e\u090f \u0917\u090f \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0947 \u0939\u093f\u0938\u093e\u092c \u0938\u0947 \u091a\u0932\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0964 \u0905\u092c \u0907\u0928 \u0924\u0940\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092c\u0926\u0932 \u0926\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u0906\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u0915 \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u092a\u094d\u0930\u0923\u093e\u0932\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0921\u093c\u093e \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e\u0964 Also ReadAzamgarh: \u092a\u094d\u0930\u093f\u0902\u0938\u093f\u092a\u0932 \u0914\u0930 \u091f\u0940\u091a\u0930 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0940 \u091c\u092e\u093e\u0928\u0924, \u092e\u093e\u0902 \u092c\u094b\u0932\u0940\u0902- \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b CM Yogi \u0938\u0947 \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926, \u092e\u0947\u0930\u0940 \u092c\u0947\u091f\u0940 \u0915\u094b \u092c\u0926\u0928\u093e\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0906\u0917\u0947 \u0915\u0939\u093e "\u0906\u091c \u092e\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0924\u0940\u0928 \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0925 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0906\u092f\u093e \u0939\u0942\u0902, \u0935\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u092a\u0940\u090f\u092e \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092a\u094d\u0930\u0923\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0915\u094b \u092a\u0942\u0930\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0928 \u0924\u0940\u0928 \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u092a\u0940\u0928\u0932 \u0915\u094b\u0921, \u0915\u094d\u0930\u093f\u092e\u093f\u0928\u0932 \u092a\u094d\u0930\u094b\u0938\u0940\u091c\u0930 \u0915\u094b\u0921, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0935\u093f\u0921\u0947\u0902\u0938 \u0915\u094b\u0921\u0964 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u092a\u0940\u0928\u0932 \u0915\u094b\u0921 1860 \u0915\u0940 \u091c\u0917\u0939 '\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e 2023', \u0915\u094d\u0930\u093f\u092e\u093f\u0928\u0932 \u092a\u094d\u0930\u094b\u0938\u0940\u091c\u0930 \u0915\u094b\u0921 \u0915\u0940 \u091c\u0917\u0939 '\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u093e\u0917\u0930\u093f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, 2023' \u0914\u0930 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0935\u093f\u0921\u0947\u0902\u091f \u090f\u0915\u094d\u091f, 1872 \u0915\u0940 \u091c\u0917\u0939 \u0905\u092c '\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e' \u092a\u094d\u0930\u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u093f\u0924 \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964" \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0941\u090f \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935- \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, 2023: \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u092e\u0947\u0915\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u092f\u093e \u0909\u0938\u0915\u0947 \u0906\u0915\u0938\u094d\u092e\u093f\u0915 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915, 2023: \u0928\u093f\u0937\u094d\u092a\u0915\u094d\u0937 \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928\u094d\u092f \u0928\u093f\u092f\u092e\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093e\u0902\u0924\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u092e\u0947\u0915\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u093e\u0917\u0930\u093f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e, 2023: \u0926\u0902\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0938\u0947 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927\u093f\u0924 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u094b \u0938\u092e\u0947\u0915\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u092f\u093e \u0909\u0938\u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0938\u0902\u0917\u093f\u0915 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f\u0964