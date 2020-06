बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने गांधी परिवार के 12 साल पुराने चीन दौरे पर उठाए सवाल, हो गए बुरी तरह ट्रोल

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने गांधी परिवार की एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ये तस्वीर गांधी परिवार के 12 साल पुराने चीन दौरे की है। मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा कि जब 2008 में गांधी परिवार का कोई सदस्य पब्लिक ऑफिस में नहीं था, तो उन्होंने चाइनीज हॉस्पिटैलिटी को मंजूर क्यों किया। मालवीय ने उनके दौरे को लद्दाख के तनाव से जोड़ते हुए कहा, “डोकलाम से लद्दाख तक, क्या इस परिवार का हित देशहित से ऊपर है?”

मालवीय ने जैसे ही यह ट्वीट किया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा “ये 12 साल पुरानी तस्वीर है। तुम्हारे मोदीजी पिछले साल ही गए थे।” एक ने आल्ट न्यूज़ का फ़ैक्ट चैक शेयर करते हुए लिखा “भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 2008 में गांधी परिवार की चीन यात्रा को चित्रित करने के लिए 2017 से एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित चीन के फूड फेस्टिवल की है। इस फेस्टिवल में उस समय के रेल मंत्री और भाजपा नेता सुरेश प्रभु भी गए थे।”

एक ने लिखा “झूठ बोलने और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए अमित मालवीय को मानफी मंगनी चाहिए।” एक ने लिखा “गांधी और कांग्रेस के बारे में बात करने से पीएम से ध्यान या उनकी ज़िम्मेदारी कम नहीं हो जाएंगी।”

BJP IT cell head Amit Malviya shared a pic from 2017 to portray Gandhi family’s China visit in 2008. Leaders of the Congress hosted a Chinese food festival at Taj Palace in New Delhi. The festival was also attended by BJP leaders including @sureshpprabhu. https://t.co/uKOMj0hAnF

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 18, 2020