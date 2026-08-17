भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बड़े बदलाव के तहत अमित मालवीय को पार्टी के आईटी सेल के संयोजक पद से हटा दिया है और उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को नया संयोजक नियुक्त किया है।

यह बदलाव पार्टी की ओर से सोमवार को नई टीम की घोषणा के तहत हुआ है। मालवीय पिछले एक दशक से अधिक समय से इस पद पर कार्यरत थे। भाजपा की ओर से सोमवार को जारी सूची के अनुसार, दीपक महस्के को सोशल मीडिया का नया संयोजक नियुक्त किया है।

चार राज्यों में नए सह-संयोजक भी नियुक्त

इसके साथ ही पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अभियानों को और मजबूत करने के लिए चार राज्यों में नए सह-संयोजक भी नियुक्त किए हैं। प्रीति गांधी को महाराष्ट्र में सह-संयोजक बनाया गया है, जबकि शिवानंद द्विवेदी को दिल्ली का कार्यभार दिया गया है। वहीं, आलोक भट्ट को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पार्टी ने अनिल बलूनी को मीडिया प्रभारी बनाए रखने का निर्णय लिया है।

महस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं और समृद्ध राजनीतिक अनुभव के साथ आते हैं। वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के बोर्ड में शामिल रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं।

बीएल संतोष को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया

गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम की घोषणा की है। जहाँ बीएल संतोष को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है, वहीं पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का प्रभारी तरुण चुघ को बनाया गया है और केंद्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे को बनाया गया है।

Heartiest congratulations and best wishes to all the newly appointed office bearers of the Bharatiya Janata Party’s National Team.



With a blend of experience and energy, this team will give new momentum to the organisation under the guidance of Hon’ble Prime Minister Shri… pic.twitter.com/JaNKozwo4H — Nitin Nabin (@NitinNabin) August 17, 2026

13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

साथ ही पार्टी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची भी जारी की है; जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जय पंडा, डी पुरनदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोषी, भारती प्रवीन पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराज, तारिक मंसूर, मधुचंद्र कर को शामिल किया गया है।

भाजपा ने इस बदलाव के तहत विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विपल्ब कुमार देब, स्मृति ईरानी, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है।

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में इन नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही उन सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई, जिन्हें पार्टी में अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से… — Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2026

प्रधानमंत्री ने कहा, “भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही उन सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई, जिन्हें पार्टी में अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।”

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का सोमवार को ऐलान कर दिया गया। नई टीम में कई पुराने और अनुभवी चेहरों की वापसी हुई है। साथ ही पार्टी ने संगठन में महिलाओं को भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव, सचिव और विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारियों तक महिलाओं की मौजूदगी दिखाई दे रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें