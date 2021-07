स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज दोपहर आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच भारत के टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी है। ट्विटर पर तीखी टिप्पणियों की एक श्रृंखला में, किसी भी राजनेता का नाम लिए बिना, स्वास्थ्य मंत्री ने “राज्य के नेताओं से योजना बनाने में अधिक ऊर्जा खर्च करने का आग्रह किया, न कि लोगों में दहशत पैदा करने में”।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योग दिवस पर एक नई टीका नीति लागू की गई थी। सरकार ने “राज्यों को मुफ्त खुराक देने के लिए” टीकाकरण अभियान का पूर्ण नियंत्रण अपने पास ले लिया है। एक ही सप्ताह में, देश भर में लोगों को तीन करोड़ से अधिक खुराक दी गईं। मंत्री ने इसे “एक मील का पत्थर” करार दिया। मंत्री ने कहा कि अगर वैक्सीन की आपूर्ति अभी भी एक मुद्दा है, तो यह राज्यों की गलती है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर पर तीखी टिप्पणियों की एक श्रृंखला में कहा, “मैं सबसे बड़े वैक्सीन अभियान के बारे में विभिन्न नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयान देख रहा हूं। भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा 75 प्रतिशत टीके मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद, टीकाकरण की गति बढ़ी है और जून में 11.50 करोड़ खुराक दी गईं।”

If these leaders are aware of these facts and are still giving such statements, I consider it most unfortunate.

If they don’t know, they need to focus on governance.

Will again request state leaders to spend more energies in planning and not in creating panic.

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021