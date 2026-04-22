पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की नई किताब लॉन्च हो गई है। इस किताब का नाम है- The Curious and the Classified: Another Thing About Military Myths and Mysteries।

पूर्व सेना प्रमुख ने सोशल मीडिया पर अपनी किताब को लेकर बताया कि उन्हें इसे लिखने का विचार एक दोस्त के घर पर पड़ी शशि थरूर की किताब देखकर आया। शशि थरूर की किताब का नाम ‘The Wonderland of Words’ है।

जनरल मनोज नरवणे की यह किताब भारतीय सशस्त्र बलों के उन पहलुओं को उजागर करती है, जो आमतौर पर ज्यादा चर्चा में नहीं आते। यह किताब उनकी पिछली अप्रकाशित किताब को लेकर हुए विवाद के करीब 80 दिन बाद आई है। उस किताब में उनके चार दशक लंबे करियर से लेकर 2020 के गलवान घाटी गतिरोध तक के अनुभवों का जिक्र था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने अब तक उस किताब को प्रकाशन की मंजूरी नहीं दी है।

क्यों विवाद में आई थी नरवणे की पिछली किताब

इस मुद्दे को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में इसका जिक्र किया था। इसी बीच जनरल नरवणे अपनी नई किताब के साथ सामने आए हैं। उनके मुताबिक, अगर शशि थरूर अपनी किताब के जरिए अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को रोचक ढंग से पेश कर सकते हैं, तो भारतीय सेना के अनुभवों पर किताब क्यों नहीं लिखी जा सकती।

नई किताब में क्या खास?

इस किताब में कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की कहानी, वायुसेना के जवानों के कॉल साइन और पेड़ोंगी नाम के बहादुर सैन्य खच्चर की अनसुनी कहानियां बताई गई हैं। जनरल मनोज नरवणे ने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक भारतीय थलसेना प्रमुख के रूप में सेवा दी थी।

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