चांदनी चौक में एक बार फिर शादी और त्योहारों के सीजन की रौनक लौट आई है। बाजार की गलियां खरीदारी करने वालों से भरी हैं। लोग लहंगे, शेरवानी और साड़ियां खरीद रहे हैं। लेकिन बाजार में बढ़ती इस चहल-पहल के बीच व्यापारियों की एक नई चिंता भी बढ़ गई है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगेगा, जिसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा।

नोवेल्टी क्रिएशन्स में शादी के कपड़ों की कीमत 10,000 रुपये से शुरू होती है। दुकान के मालिक रोहित खन्ना को उम्मीद थी कि शादी का सीजन अच्छा कारोबार लेकर आएगा। लेकिन अब वह हिसाब लगा रहे हैं कि नए शुल्क का उनके मुनाफे पर कितना असर पड़ेगा।

रोहित खन्ना ने कहा, “हमारे लगभग सभी सामान की कीमत 2,000 रुपये से ज्यादा है और अब हर कोई यूपीआई से भुगतान करता है। इसलिए इन शुल्कों का बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। कारोबार में प्रतिस्पर्धा के अलावा, एक कारोबारी के विकास में सबसे बड़ी रुकावट सरकार है।”

खन्ना ने कहा, “हमारे खर्च हर दिन बढ़ रहे हैं। महंगाई है, व्यक्तिगत आयकर है, फिर जीएसटी है और अब यह भी। हमारी आय हमारे खर्चों के मुकाबले बहुत कम है।” लखनऊ चिकनकारी स्टोर के मालिक अजय कुमार मित्तल ने भी खन्ना की बात का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, “शुरुआत में उन्होंने हमें यूपीआई अपनाने के लिए मजबूर किया। अब 10 साल बाद उन्होंने शुल्क लगा दिया है। कुछ नेता कहते हैं कि 0.4% कुछ नहीं है। लेकिन हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए कुल मिलाकर यह बहुत बड़ी रकम है।”

नकद भुगतान पर लौटना आसान नहीं

कुछ व्यापारी फिर से नकद लेनदेन शुरू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इलाके की एक अन्य शादी के कपड़ों की दुकान के मैनेजर राकेश ने कहा कि ग्राहकों से नकद भुगतान करने के लिए कहना व्यावहारिक नहीं है।

उन्होंने कहा, “आजकल कोई भी अपने साथ नकदी लेकर नहीं चलता। अगर हम ग्राहकों से एटीएम से पैसे निकालकर लाने के लिए भी कहें, तो चांदनी चौक में ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते और जो कुछ एटीएम चलते हैं, उनके सामने हमेशा लंबी कतार लगी रहती है।”

क्या बड़े बिल को छोटे यूपीआई भुगतान में बांट सकते हैं ग्राहक? यह चर्चा भी है कि ग्राहक 2,000 रुपये से ज्यादा के शुल्क से बचने के लिए बड़े बिल को छोटे-छोटे यूपीआई भुगतानों में बांट सकते हैं। लेकिन चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के सचिव अजय कुमार मित्तल का कहना है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा, “हर व्यक्ति के लिए एक दिन में किए जा सकने वाले लेनदेन की एक सीमा होती है। इसलिए ज्यादातर ग्राहक 2,000 रुपये से ज्यादा के शुल्क से बचने के लिए बड़ी रकम को कई छोटे यूपीआई लेनदेन में नहीं बांटेंगे।”

कुछ व्यापारियों को फैसले में बदलाव की उम्मीद

कुछ व्यापारी अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से पहले यह फैसला वापस लिया जा सकता है।

आनंद गारमेंट्स के अनूप गोयल ने कहा, “एक महीने का समय व्यापारियों के संगठनों और सरकार के लिए किसी सहमति पर पहुंचने और कुछ बदलाव करने के लिए काफी होगा।” हालांकि, मित्तल को इस बात की ज्यादा उम्मीद नहीं है।

उन्होंने कहा, “हमने बार-बार देखा है कि आरबीआई कुछ उपाय लागू करता है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। RBI ने कहा था कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लगने वाला एसमडीआर (Merchant Discount Rate) ग्राहक नहीं, बल्कि हम व्यापारियों को देना होगा… UPI लेनदेन पर MDR उसी तरह की किसी चीज की शुरुआत है।”

1919 से चल रही Balujas Shoes के मालिक ने इसे बताया ‘रणनीतिक कदम’

बलूजाज शूज के मालिक मौज बलूजा ने लेनदेन शुल्क को सरकार का एक “रणनीतिक कदम” बताया। बलूजाज शूज की दुकान 1919 से चल रही है।

उन्होंने कहा, “पहले उन्होंने धीरे-धीरे हमें यूपीआई का इस्तेमाल करने की आदत डाली। अब इसके बिना कोई नहीं रह सकता। इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए उन्हें ये मामूली शुल्क लगाना ही होगा।”हालांकि, उन्हें चिंता है कि समय के साथ यह शुल्क बढ़ सकता है और इससे व्यापारियों पर बोझ और बढ़ जाएगा।

व्यापार मंडल ने शुल्क लगाने के समय को बताया ‘दुर्भाग्यपूर्ण’

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव ने शुल्क लगाने के समय को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। उन्होंने कहा, “सरकार इसे अगले वित्त वर्ष में बजट के साथ लागू कर सकती थी। पिछले साल लाल किले में हुए धमाके के बाद से बाजार मंदी में है और जब कारोबार में सुधार होना शुरू ही हुआ था, तभी सरकार ने हमारी परेशानियां और बढ़ा दी हैं।”

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अब तक आम धारणा यही रही कि यूपीआइ से भुगतान करना लगभग पूरी तरह निशुल्क है और यह व्यवस्था बनी रहेगी। मगर सरकार की नई व्यवस्था के बाद यह तस्वीर अब बदलने जा रही है। पंद्रह अक्तूबर 2026 से सभी व्यापारिक भुगतान पूरी तरह शुल्क मुक्त नहीं रहेंगे। हालांकि दो व्यक्तियों के बीच होने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और दो हजार रुपए तक के व्यापारिक भुगतान भी शुल्क मुक्त रहेंगे, लेकिन दो हजार रुपए से अधिक के कुछ व्यापारिक भुगतानों पर शुल्क लागू होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक