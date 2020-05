कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए उनके घर पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच आलम यह है कि मजदूरों के लिए अब अपने घर जाना भी सपने जैसा है। रोजगार की तलाश में देश के अलग-अलग शहरों में आए प्रवासी मजदूर अब किसी भी सूरत में अपने घर जाना चाहते हैं।

टीवी पत्रकार बरखा दत्त ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए अपने घर जाने के बैठे हुए हैं। इस वीडियो में एक नाबालिग मजदूर से जब बरखा दत्त पूछती हैं कि उसका सपना क्या है तो वह कहता है कि बस घर जाना ही सपना है।

On the day of tragedy, when Trains became a symbol of both hope & heartache, I stood at the platform of the Surat Railway station & waved goodbye & good luck to this Train to Bihar. Among those I met, a 14 year old. What is your dream, I asked. “Just to get home”. On @themojo_in pic.twitter.com/A839QqTl60

