हैदराबाद में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, ईद की खरीदारी के लिए निकल पड़े लोग, बाजार ठसाठस भरे

तेंलंगाना सरकार की चिंता पहले ही 60 हजार एक्टिव केस बढ़ा रहे थे। उस पर ईद की खरीदारी ने होश उड़ा दिए हैं। गुरुवार को जिस तरह से लोग हैदराबाद के चारमीनार इलाके में उमड़े उसने तेलंगाना सरकार के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहले ही कोरोना की मार से कराह रहे सूबे के लिए ये भीड़ परेशानी का सबब बन सकती है।

समूचे तेलंगाना में बुधवार से दस दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। सुबह 6 से 10 बजे तक ही लोगों को जरूरी चीजें खरीदने के लिए राहत दी जाती है। इसके बाद लोगों को घरों में ही कैद रहना पड़ता है। सरकार कितनी संजीदा है इसका पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने के लिए लगातार आग्रह किया जा रहा है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी भी लोगों से इस तरह के अपील कर रहे हैं। उनका मानना है कि भीड़ खतरा बन सकती है।

#WATCH | People throng markets near Hyderabad's Charminar area ahead of Eid tomorrow. A 10-day lockdown is in place in Telangana to contain the spread of COVID19 cases pic.twitter.com/LQudIqMpWm

— ANI (@ANI) May 13, 2021