दशकों पहले केरोसीन मुक्त हो चुकी राजधानी में एक बार फिर मिट्टी के तेल की वापसी हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कमी के कारण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपात परिस्थितियों में केरोसीन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, ताकि लोग खाना बनाने का विकल्प पा सकें। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बाजारों में स्टोव ही उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार सदर बाजार और चांदनी चौक में स्टोव मिलना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह यह है कि गैस चूल्हों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही स्टोव का चलन लगभग खत्म हो गया था। कई व्यापारियों ने इस कारोबार को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपना लिया। सदर बाजार के व्यापारी राकेश शर्मा बताते हैं कि उनके पिता स्टोव का व्यवसाय करते थे, लेकिन जब दिल्ली केरोसीन मुक्त हुई और मिट्टी के तेल की सरकारी दुकानें बंद हो गईं, तो उन्होंने यह काम छोड़कर बर्तन का कारोबार शुरू कर दिया।

अब जब अचानक मांग बढ़ी है, तो आसपास के राज्यों से स्टोव मंगवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कीमतें तीन गुना तक बढ़ चुकी हैं। जो स्टोव पहले 500-600 रुपए में मिलते थे, वे अब 1500-1800 रुपए तक पहुंच गए हैं। ऐसे में व्यापारी भी असमंजस में हैं कि स्टोव मंगवाएं या नहीं।

उधर, आम लोगों के सामने एक और समस्या है, स्टोव चलाने का अनुभव नहीं होना। द्वारका में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली नीतू प्रजापति का कहना है कि उनका गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है और वे कई बाजारों में स्टोव ढूंढ चुकी हैं, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा।

वहीं, उत्तम नगर निवासी प्रीति बताती हैं कि करीब 35 साल से उनके घर में गैस चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि बचपन में उनकी मां स्टोव पर खाना बनाती थीं, लेकिन खुद उन्होंने कभी स्टोव नहीं चलाया। ऐसे में अगर सिलेंडर की किल्लत बनी रही, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।