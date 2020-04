देशभर में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन लंबे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। हालांकि, बीते एक हफ्ते में कई जगहों पर इसके उल्लंघन की बातें सामने आ चुकी हैं। लॉकडाउन के उल्लंघन का सबसे ताजा मामला है तेलंगाना का है। यहां के चंद्रशेखर राव सरकार के दो कैबिनेट मंत्री ही अपने परिवारों के साथ रामनवमी मनाने एक मंदिर पहुंच गए। दोनों मंत्रियों के मंदिर दौरे की फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने केसीआर सरकार पर निशाना साधा है।

Telangana: State Ministers Allola Indrakaran Reddy and Puvvada Ajay Kumar participated in Rama Navami celebrations held today at Sri Sita Ramachandra Swamy Temple in Bhadrachalam. pic.twitter.com/KCysbfAFNw

— ANI (@ANI) April 2, 2020