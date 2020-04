देशभर में लॉकडाउन के बीच भले ही लोग अपने घरों में रहने पर मजबूर हों लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और वो अपनी जान पर जोखिम में डालकर लोगों की सुविधा का खयाल रख रहे हैं और रोजमर्रा के काम पूरे कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला जिले के नाभा में मंगलवार को लोगों ने सफाई कर्मचारियों का आभार व्यक्त करने के लिए उनपर छतों से फूल बरसाए।

सुबह जब सफाई कर्मचारी लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करने गए तो लोगों ने अपने-अपने तरीकों से आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं कई लोगों ने तो सफाई कर्मचारियों को नोटों की माला तक पहनाई। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक शख्स सफाई कर्मचारी को नोटों की माला पहना रहा है और उसकी पीठ थपथपा रहा है।

#WATCH Punjab: Residents of Nabha in Patiala applauded sanitation workers by clapping for them and showering flower petals on them. Some even offered garlands of currency notes to one of the workers. #COVID19 (31-3-2020) pic.twitter.com/238f6oBlWn

— ANI (@ANI) March 31, 2020