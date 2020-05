कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच तेलंगाना में शहर से दूर कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए अलग से कब्रिस्तान बनाया गया है। इतना ही नहीं यहां कोरोना संक्रमण से मरने वालोंं के लिए पहले से ही कब्रें खोदकर रखी जा रही हैं। यह कब्रिस्तान फकीरमुला में है और शहर से 15 किलोमीटर दूर है। 50 एकड़ के इलाके में 10 एकड़ की जगह पर अलग से कोरोना वायरस के संक्रमितों के लिए कब्रिस्तान बनाया गया है।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के कार्यकर्ता ने वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त से बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के बाद कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने में दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरूद्दीन औवैसी ने नया कब्रिस्तान बनाने का फैसला किया। यह कब्रिस्तान 10 एकड़ में फैला हुआ है।

उस शख्स न बातचीत में बताया कि रात को इमरजेंसी में कब्र खोदने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसे में पहले से ही कब्रें खोदकर रखी गई हैं। एक रात एक कोरोना संक्रमित का शव आया। कब्र खोदने के लिए जेसीबी वाले को बुलाया गया लेकिन जब उसे पता चला की शव कोरोना संक्रमित का है तो वह डरकर भाग गया। ऐसे में पहले से कब्र खोदकर रखनी पड़ती है। वह बताते हैं कि इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए सारे नियम का पालन किया जाता है।

“Bodies were being abandoned, and the graves had to be dug with minimal protection.”

